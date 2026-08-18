Vremea de mâine 19 august. Zone vizate de averse, descărcări electrice și rafale de 70 km/h
Vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor. Excepție vor face Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Maximele vor ajunge până la 34 de grade.
La noapte, cerul va fi temporar noros și izolat, în special la munte, vor fi averse slabe (cantități de apă de 2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură (viteze la rafală de 60...70 km/h), dar și pe litoral (rafale în general de 40...45 km/h). Temperaturile minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 grade pe litoral.
Vremea de mâine 19 august în ţară
Vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după-amiaza, temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe (2...5 l/mp) și descărcări electrice, apoi cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60...70 km/h și pe suprafețe mici în nord-vestul și centrul teritoriului, unde rafalele vor fi de 35...45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 de grade în Dealurile de Vest. Spre sfârșitul intervalului, în depresiuni, vor fi condiții de ceață.
Vremea de mâine 19 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a intervalului. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade.
Vremea se va răci și va fi frumoasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 16...17 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 13 grade.
În Cluj, vremea se mai răceşte un pic faţă de ziua precedentă, iar maximele zilei vor urca la 26-27 de grade.
Vremea de mâine 19 august pe litoral
Vremea se va răcori față de ziua precedentă. Cerul va avea unele înnorări în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.
Vremea de mâine 19 august la munte
Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice nu vor avea variații semnificative față de intervalul precedent. Dimineața și după-amiaza vor fi perioade în care cerul va fi acoperit de nori în toate masivele și local vor fi averse slabe (2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va mai avea intensificări, în special în zona înaltă, unde vor fi rafale de 60...70 km/h. Spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de ceață.