Vremea de mâine 19 august. Zone vizate de averse, descărcări electrice și rafale de 70 km/h

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 19 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a intervalului. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade.

Vremea se va răci și va fi frumoasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 16...17 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 13 grade.

În Cluj, vremea se mai răceşte un pic faţă de ziua precedentă, iar maximele zilei vor urca la 26-27 de grade.