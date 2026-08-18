Cod galben de vânt și vijelii. Temperaturile scad până la 12 grade. Zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie o informare de vreme severă, cu vijelii, intensificări puternice ale vântului, averse torențiale și o răcire accentuată a vremii. Pentru marți, 18 august, a fost emis un Cod galben care vizează numeroase regiuni, iar la munte rafalele pot depăși 80–90 km/h.

Potrivit informării meteorologice valabile până marți, 18 august, ora 21:00, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40–50 km/h și local de peste 60–70 km/h, în special în zona montană.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 20–25 l/mp.

Fenomenele de instabilitate sunt așteptate mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și, pe arii restrânse, în Transilvania și Moldova.

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Cod galben de vijelii și vânt puternic

Pentru intervalul 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00, este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului și vijelii.

Avertizarea vizează Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei.

În aceste regiuni, viteza vântului la rafală va ajunge la 50–70 km/h, iar pe alocuri se vor produce vijelii.

Cele mai puternice rafale sunt prognozate la munte. În special la altitudini mari, vântul poate depăși 80–90 km/h.

Temperaturile scad chiar și cu 10–12 grade

Odată cu intensificarea vântului și apariția furtunilor, vremea se va răci accentuat în vestul, centrul și nordul țării.

Temperaturile maxime vor scădea, în general, cu 10–12 grade față de perioada precedentă și se vor situa între 20 și 28 de grade.

Cod galben de caniculă

În vigoare este şi un cod galben de caniculă. Zone afectate: județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, municipiul București

Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maximele vor fi de 35...36 de grade.