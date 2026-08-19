Atacatorii care au lovit ambulanţa care trecea prin localitatea lor şi au rănit şoferul vor să scape de arestul preventiv şi au fost prezentaţi unui judecător de la Tribunalul Cluj. Întrebaţi de jurnalişti de gestul lor, aceştia au spus că au făcut-o "dintr-o prostie".

Imediat după ce Judecătoria Dej a admis propunerea formulată de procurori și i-a arestat pentru 30 de zile, avocații acestora au contestat măsura. Vor să fie plasaţi sub control judiciar sau măcar în arest la domiciliu.

Cei şapte au refuzat să facă declaraţii în faţa judecătorului, însă au apucat să răspundă în faţa jurnaliştilor de pe hol că au făcut-o dintr-o prostie. Au recunoscut, astfel, indirect, că s-au lăsat influenţaţi de clipurile de pe TikTok care vehiculau informaţii false.

Bărbaţii sunt cercetaţi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi blocarea unui drum public, iar femeia care a aruncat cu piatra e acuzată de loviri şi alte violenţe. Însă totul este într-un context cu circumstanţe agravante, pentru că ţinta lor a fost o ambulanţă în misiune

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Avocatul a subliniat că au acţionat din instinct, fără să fie un grup organizat, aşa cum a spus procurorul, însă modul în care s-au derulat faptele arată că au premeditat totul.

Până când ambulanţa a preluat pacientul, ei s-au organizat cu bâte şi topoare, iar mai apoi cu două maşini au aşteptat autosanitara la ieşire din sat şi au blocat drumul.

Mâine, 20 august, vor afla dacă Tribunalul menţine măsura de arest preventiv sau va fi schimbată cu una mai blândă.

Reamintim, un grup de persoane din localitatea Recea-Cristur a atacat o ambulanţă care tranzita comuna, crezând că e venită să răpească copii, pentru a le fura organele.

"S-au dat toţi jos din maşină cu pari, cu topoare. Doar prezenţa de spirit a ambulanţierului a făcut să nu existe victime omeneşti. Ei au ajuns lângă maşină şi au început să lovească ambulanţa, cu parii, cu topoarele", a povestit medicul echipajului.

Ambulanţierul a fost rănit la ochi, dar a continuat să conducă

Ambulanțierul a reușit să întoarcă și să scape din zonă. Unul dintre indivizi a aruncat spre ambulanţă cu un bolovan care a spart geamul din dreptul șoferului. Cioburile l-au rănit în zona ochiului pe ambulanțier, care, deși rănit, a reuşit să conducă până la spital. Va avea însă nevoie de trei luni de recuperare.

"Colegul nostru ambulanţier a fost vătămat este cu plagă corneană, a intrat cu el direct în sală. Să sperăm că nu va fi o problemă să îşi piardă vederea", a mai precizat medicul.

A fost nevoie ca bărbatul să fie operat de două ori, din cauza rănii grave de la ochi.

Atacul, după ce mitul "Ambulanţei Negre" s-a răspândit pe TikTok

Isteria a pornit după ce mai multe clipuri despre așa-numitele "ambulanțe negre" au devenit virale pe rețelele sociale.

"A venit fugind acasă și a zis că ne fură copiii. Toți copiii au fost pe drum. Să le ia organele din ei", a mărturisit mama unui suspect.

"Precizăm că în România nu sunt și nu au fost înregistrate astfel de cazuri. Ambulanțele sunt folosite pentru a salva vieți. O informație poate provoca panică și teamă", a transmis Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Și Ministerul Sănătății condamnă atacul care, spun oficialii, este alimentat de speculații iresponsabile."

"Acest lucru este total inadmisibil. Noi, la nivelul ANCOM și la nivelul CNA, am ridicat aceste probleme și la unele situații s-au luat măsuri. Se pare că continuă să aibă impact minciunile", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

"Nu avem niciun fel de toleranță față de violența care este adresată personalului medical. Recentele modificări legislative care au înăsprit pedepsele pentru cei care agresează personalul medical sunt un lucru foarte bine venit", a precizat Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor.

Legenda urbană a „ambulanței negre” a apărut în Europa de Est încă din 1960. Inițial, se vorbea despre o Volga neagră, dar mitul a fost propagat în diverse forme de-a lungul anilor.

"Este o teorie clasică a conspirației. Să știți că ea este mult mai răspândită decât credeți. Are perioade în care se manifestă, e ca o epidemie", a explicat sociologul Dan Petre.

Legenda s-a propagat și în țări precum Rusia, Polonia, Cehoslovacia, Belarus, Mongolia, Ucraina și Ungaria.