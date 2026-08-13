Vară de foc! Iunie şi iulie au fost declarate de climatologi cele mai fierbinţi luni din istoria Europei de Vest. Tabloul general arată un continent pârjolit de secetă şi caniculă.

Europa, pârjolită de cea mai fierbinte vară. Cartofi "fierţi" în pământ, roşii stricate şi râuri secate

Câmpiile verzi care au făcut celebru Regatul Marii Britanii s-au ofilit aproape toate. Pământul ars de soare şi arşiţă se preface în nisip. Parcurile seamănă acum cu dune din deşert. Seceta pârjoleşte două treimi din ţară.

"Aceasta este cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată și, pe măsură ce trece timpul, ne dăm seama că seceta s-ar putea prelungi câteva săptămâni", a declarat Andy Burnham, premierul Marii Britanii.

Seceta loveşte şi agricultura din Olanda

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În Olanda, unde ploua aproape jumătate de an, pământul s-a uscat atât de mult încât utilajele agricole scot cu greu la suprafaţă recolte ofilite.

"Pur și simplu este atât de uscat încât nici măcar culturile care trebuie recoltate nu le poți aduna cum trebuie, pentru că ai nevoie de umiditate în sol ca să le poți dezgropa", a transmis Maarten Janse, fermier.

Fructele şi legumele din Franţa, afectate de vremea extremă

Probleme şi în Franţa, unde vremea extremă a stricat fructele şi legumele.

"Avem şi un soi de roşii care nu se coace. Sunt foarte cărnoase şi foarte bune. Dar asta lipseşte - partea verde nu s-a copt", a precizat un agricultor.

"Când îl atingi, poţi să simţi cât este de moale. Şi dacă îl rupi vezi că toată carnea lui este maronie. Este ca şi cum a fost făcut la cuptor", a adăugat alt fermier.

Temperaturile extreme compromit recoltele şi în Asia

Situaţia este, însă, mult mai bună decât în Asia, unde, din cauza temperaturilor extreme, cartofii scoşi din pământ sunt atât de moi încât par fierţi.

"Recolta s-a deteriorat , până în punctul în care aproape toată verdeața a dispărut de pe câmp. Asta a făcut ca pur și simplu cartofii să fie mult mai mici", a explicat Hendrik Jan Ten Cate, fermier.

În Germania, căldura excesivă a evaporat apa râurilor. Cel mai mare port din Europa, Duisburg, este complet blocat, aproape. Sute de camioane aşteaptă să preia încărcătura din vapoarele care nu mai pot naviga pe Rin.

În Serbia, epava unei nave cu aburi, construită acum peste 100 de ani în Imperiul Austro-Ungar, a ieșit la suprafaţă de pe fundul unui râu secat de arşiţă.