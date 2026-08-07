Cod roşu de averse torenţiale, în judeţele Alba şi Maramureş, vineri după-amiaza. Avertizările ANM
Imagine reprezentativă cod roşu vreme - ShutterStock
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) emite avertizări de Cod Roşu de averse cu caracter torenţial, în următoarea oră, vineri, judeţetele Alba şi Maramureş, potrivit Agerpres.
Potrivit meteorologilor, până la ora 16:30, se vor semnala averse torenţiale (ce vor acumula peste 25 l/mp) şi frecvente descărcări electrice în judeţul Maramureş (localitatea Borşa) şi în judeţul Alba (în: Baia de Arieş, Lupşa, Bucium, Sălciua, Mogoş, Întregalde, Râmeţ şi Ponor).
S-au acumulat deja cantităţi de apă, din ultimele ore
În zonele avertizate, în ultimele ore, s-au acumulat deja cantităţi de apă de 25 - 40 l/mp.
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Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.
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