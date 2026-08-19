Lei, tigri și urși, salvați dintr-o menajerie ilegală din Dâmbovița. Nuţu Cămătaru avea animale aici

Operațiune spectaculoasă în judeţul Dâmbovița. Mai mulţi lei, tigri, urși și chiar o maimuță şi un... muflon urmează să fie scoşi dintr-o menajerie privată și mutați în locuri autorizate. Săptămâna trecută, inspectorii Gărzii de Mediu și reprezentanții sanitar-veterinari au venit să inventarieze animalele. Patru lei și un tigru urmează să ajungă la Grădina Zoologică din Galați, iar doi urși vor fi transportați la sanctuarul de la Zărnești. Menajeria nu este deloc străină de controverse. Este locul în care ar avea animale Dani Mocanu și Nuțu Cămătaru. Tot acolo, în urmă cu mai bine de zece ani, o femeie ar fi fost atacată și mușcată de un leu.

Această acțiune complexă este realizată de ofițerii de la Garda de Mediu, de reprezentanții Direcției de Protecție a Animalelor, de polițiști și de procurorii care se pregătesc și fac formalitățile în acest moment pentru a ridica mai multe animale din această menajerie. Este vorba despre patru lei, un tigru, doi urși, o maimuță și un muflon care au fost aduse aici și crescute în condiții neconforme.

Spațiul este deținut de un fost executor judecătoresc care a pus bazele acestei menajerii, de unde Dani Mocanu și Nuțu Cămătaru și-au luat la rândul lor lei și tigrii. Locul putea fi vizitat și de oameni care își doreau să vadă animalele ținute în captivitate, deși nu aveau spații sigure pentru vizitare.

Proprietarul nu a putut justifica proveniența animalelor prin documente și acesta este și motivul pentru care acum acestea sunt preluate de autorității.

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Tot la această menajerie, acum 11 ani, o femeie ar fi fost mușcată de un leu, însă ulterior aceasta când a ajuns la spital și-a schimbat declarația și a susținut că a fost mușcată de mai mulți câini.