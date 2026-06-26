Primul cod roşu de caniculă din acest an, duminică. Zonele afectate de temperaturi extreme de 40°C
Canicula se intensifică. Astăzi, meteorologii au emis un cod portocaliu pentru regiunea de nord-vest, iar duminică vine primul cod roșu al verii, o premieră pentru nordul țării în luna iunie. Temperaturile vor atinge 40 de grade celsius în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.
Valul de căldură care a cuprins România se intensifică de la o zi la alta. Astăzi, 26 iunie, mai multe regiuni se află sub cod portocaliu de caniculă, iar meteorologii anunță că duminică, 28 iunie, vor intra în vigoare primele avertizări de cod roșu din această vară.
Cod portocaliu de caniculă, vineri
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul portocaliu este valabil vineri în Crișana, Maramureș, nordul Banatului și în nordul, vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 33-37 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest se vor înregistra cele mai ridicate valori.
Primul cod roşu de caniculă din acest an
Situația devine însă și mai gravă în weekend. Pentru intervalul 28 iunie, ora 10 - 29 iunie, ora 10, ANM a emis cod roșu de caniculă pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Meteorologii avertizează că temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade, iar în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei se pot atinge chiar 39-40 de grade.
Acesta este primul cod roșu de caniculă din vara anului 2026 și, în același timp, primul cod roșu emis vreodată în luna iunie pentru regiunile din nordul țării. România a mai avut un cod roșu de caniculă în luna iunie, emis pe 22 iunie 2024 și a vizat în principal regiunile sudice ale țării.
Pe lângă temperaturile extrem de ridicate, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor deveni tropicale, cu minime care vor rămâne între 17 și 25 de grade.
Meteorologii avertizează că valul de căldură nu se va încheia la începutul săptămânii viitoare, ci va continua și în primele zile ale lunii iulie.