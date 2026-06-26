Canicula se intensifică. Astăzi, meteorologii au emis un cod portocaliu pentru regiunea de nord-vest, iar duminică vine primul cod roșu al verii, o premieră pentru nordul țării în luna iunie. Temperaturile vor atinge 40 de grade celsius în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

Primul cod roşu de caniculă din acest an, duminică. Zonele afectate de temperaturi extreme de 40°C - Shutterstock

Valul de căldură care a cuprins România se intensifică de la o zi la alta. Astăzi, 26 iunie, mai multe regiuni se află sub cod portocaliu de caniculă, iar meteorologii anunță că duminică, 28 iunie, vor intra în vigoare primele avertizări de cod roșu din această vară.

Cod portocaliu de caniculă, vineri

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul portocaliu este valabil vineri în Crișana, Maramureș, nordul Banatului și în nordul, vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 33-37 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest se vor înregistra cele mai ridicate valori.