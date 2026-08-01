România se topeşte! Valul de caniculă a adus cea mai călduroasă zi de 31 iulie din istorie, iar temperaturile urcă şi mai sus în acest weekend. Şase judeţe din vestul ţării sunt sub cod portocaliu, iar de mâine va fi şi mai rău. Trei judeţe vor fi sub avertizare cod roşu de caniculă, în timp ce codul portocaliu se extinde în alte opt. Vor fi mai mult de 40 de grade la umbră, iar aerul irespirabil. Ultima lună de vară se anunţă cea mai fierbinte.

Vestul ţării abia respiră sub cupola de foc. În şase judeţe este cod portocaliu de caniculă. Astăzi, la orele prânzului, temperaturile resimţite au depăşit 40 de grade Celsius în multe locuri.

42 °C Sânnicolau Mare

41°C Oradea

41°C Arad

41°C Holod

40°C Timișoara

40°C Oravița

40°C Lugoj

Nu este nici foarte devreme şi nici foarte târziu şi totuşi Piaţa Libertăţii din Timişoara, una dintre cele mai circulate din oraş, pare aproape pustie. Canicula a mutat viaţa oraşului în spaţiile răcoroase, iar pe strazi au rămas doar cei care nu îşi permit să amâne drumul.

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Şi la Oradea, oamenii au căutat umbra. Dar nici acolo nu era cu mult mai bine.

"Stăm la umbră. Evităm să stăm în soare, ne hidratăm". "Foarte cald, foarte cald. Trebuie să ne adaptăm. Bem apă rece, stăm la umbră, ne plimbăm prin magazinele care au aer condiţionat". "Beau multă apă să mă hidratez şi înot", spun oamenii.

România se pregătește pentru temperaturi și mai mari

În încercarea de a mai alina suferinţa trecătorilor, autorităţile au stropit insistent străzile oraşului. Nu au fost uitate nici animalele de la Grădina Zoo din Târgu Mureş.

Tania şi Hella, singurii elefanţi de la noi din ţară, s-au răsfăţat cu duşuri răcoroase.

"De două ori pe zi la ora 1 şi mai târziu, la ora 4, depinde cum este căldura. Au găuri făcute ca să poată să se spele cu noroi", a declarat Ilie Cotelici, îngrijitor elefanți.

Vedetele grădinii zoo au zece piscine în care se pot bălăci. Urşii au propria lor fântână arteziană.

Valul de caniculă a început încă de ieri, când s-au înregistrat nu mai puţin de 27 de recorduri de temperatură.

Sânnicolau Mare - 38,3°C

Chișineu-Criș - 38,1°C

Săcuieni - 38,1°C

Jimbolia - 37,7°C

Lugoj - 37,5°C

Timișoara - 37,1°C

Satu Mare - 36,4°C>

Azi mai e cum mai e, de mâine, însă, va fi şi mai rău. Satu Mare, Bihor şi Arad vor fi sub cod roşu, iar alte 8 judeţe din vestul ţării, sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor trece de 40 de grade inclusiv la umbră, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Avertizarea rămâne în vigoare până luni la ora 10, dar meteorologii ne avertizează că toată luna august ne vom lupta cu seceta şi canicula.