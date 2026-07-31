Caniculă și temperaturi de până la 39 de grade. Prognoza meteo pentru luna august

Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 3-31 august. Luna august debutează cu temperaturi foarte ridicate și cu un deficit important de precipitații în aproape toată țara.

"Pe parcursul săptămânii viitoare, canicula va persista în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării , condiții în care disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul zonelor, vremea va fi călduroasă, izolat caniculară, iar disconfortul termic va fi în creștere. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor încadra între 28° și 31°C pe litoral și 38°...39°C în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Olteniei", spun meteorologii ANM.

Vremea 3 august-10 august 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice.

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Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Vremea 10 august-17 august 2026

Cu excepția sud-estului extrem al țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Vremea 17 august-24 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea 24 august-31 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.