E salvarea noastră în zilele toride, dar aparatul de aer condiţionat folosit non-stop, care nu este întreținut corespunzător, poate ascunde pericole invizibile. Filtrele murdare adună praf, mucegai și particule iritante. În plus, aerul recirculat poate agrava alergiile sau problemele respiratorii. Sistemele de climatizare uriaşe, care folosesc apa drept agent de răcire, ne pot îmbolnăvi de o pneumonie severă, dacă nu sunt curăţate şi dezinfectate periodic.

La peste 30 de grade la umbră, primul lucru pe care îl facem când intrăm într-o încăpere este să căutăm telecomanda aerului condiţionat. Aparatul pornește, temperatura scade, iar noi respirăm ușurați. Dar, dacă aparatul nu este curățat periodic, în interior se pot aduna praf, alergeni sau particule iritante.

"Există riscuri întotdeauna. Acasă, dacă se face curățarea corectă, aerul condiționat n-ar trebui să fie niciun risc. Cred că mai degrabă de boli cu uz alergic, adică boli care să exacerbeze un astm", a declarat Gabriel Nistor, medic infecţionist.

Pericolele ascunse din aparatele de aer condiționat necurățate

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Aerul condiționat preia aerul din încăpere, îl trece prin filtre și peste vaporizator, unde îi este redusă temperatura, apoi îl trimite înapoi în cameră.

Aer rece, dar nu neapărat și aer curat. Un aparat de aer condiționat neigienizat poate aduna în interior bacterii și particule pe care le respirăm apoi în fiecare zi. Specialiștii recomandă ca filtrele să fie curățate cel puțin o dată la două săptămâni în perioadele în care aparatul este folosit intens, iar igienizarea completă să fie făcută cel puțin odată la 6 luni.

"Igienizarea este foarte importantă deoarece unitatea interioară este un mediu umed. Toată vara cât aerul funcționează pe răcire, dezvoltă tot felul de bacterii și mizerie care trebuie curățată", a declarat Andrei Mitrea, frigotehnist.

Şi nu este suficientă o simplă curățare a filtrului. Igienizarea completă include şi componentele interne.

"Se curăță și turbina de aer. Zona care este de regulă cel mai greu accesibilă și cel mai des neglijată. În următorul pas intervenim cu jet de abur sub presiune pentru desprindere completă a murdăriei de pe vaporizator", spune specialistul.

"Tocmai pentru că am copii mici și stăteau în fața lor, am preferat să le ocolesc și să găsesc o altă soluție decât să folosesc aerul condiționat. Foarte rar îi dau drumul", spun oameni.

Iar dacă acasă putem controla cât de des curățăm aparatul, în spațiile publice depindem de modul în care sunt întreținute instalațiile.

"Dar e normal pentru că, cu cât sunt mai multe persoane în încăpere, cu atât în aer sunt bacterii de la diverse persoane și, aerul recirculându-l, îl ia și îl balbotează. Poți să vii fără nimic și să pleci cu anumite probleme", spun oamenii.

În cazul sistemelor mari de climatizare, riscurile sunt mai mari. Multe instalații folosesc apă pentru răcire, iar dacă nu sunt întreținute corespunzător, se pot contamina cu Legionella, o bacterie care poate provoca o formă severă de pneumonie. Recent, o bucureşteancă a ajuns la spital cu boala legionarilor, după ce a petrecut ore întregi în zona stației de metrou Piața Victoriei, în timpul inundațiilor. Sursa exactă a infectării nu a fost însă stabilită. Primele simptome ale unei infecții respiratorii pot fi ușor confundate cu o viroză obișnuită. Dacă ele persistă, nu staţi pe gânduri: mergeţi la medic!