Ce îi așteaptă pe turiștii care merg pe litoralul românesc în primele două săptămâni din august

Pe litoral vin zile fierbinți. Soarele va fi prezent "la datorie" cel puțin în primele două săptămâni ale lunii august. Meteorologii spun că atmosfera va fi una fierbinte.

Mii de turiști pe plajă, pe litoralul românesc - ProfiMediaImages

Litoralul românesc îi așteaptă pe turiști cu vreme caniculară. Meteorologii au emis prognozele pentru prima parte a lunii august și notează că la mare vin zile fierbinți.

Soarele va fi prezent "la datorie" cel puțin în următoarele două săptămâni. Temperaturile se vor apropia de 40 grade Celsius la soare și vor tinde către 29 grade Celsius la umbră.

Nopți tropicale pe litoral

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În plus, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 grade Celsius. O bucurie pentru cei care vor să stea pe malul mării și să vâneze răsăritul soarelui, dar neplăcute pentru turiștii care nu vor avea la dispoziție un aer condiționat în locul în care se vor caza.

Nivelul radiației ultraviolete va fi ridicat

Meteorologii spun că valorile radiației ultraviolete vor fi ridicate, așa că trebuie multă grijă în ceea ce privește protecția solară.

Temperatura apei va fi de 23-24 grade Celsius

Specialiștii ANM spun că după ce litoralul a fost "lovit" de fenomenul de upwelling, acum lucrurile se îndreaptă. Astfel, temperatura apei în următoarele săptămâni se va învârti în jurul valorilor de 23-24 grade Celsius.

Atenție și la zilele în care - după amiază - vântul ar putea prinde putere. Va mai răcori puțin atmosfera de pe plajă, dar ar putea deveni dranjant când rafalele vor ajunge la 45 km/h pentru că ar putea lua pe sus umbrelele. De asemenea, salvamarii avertizează turiștii să fie foarte atenți la steagurile arborate pe plaje.