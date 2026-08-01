Românii care îşi petrec vacanţa în Creta au scăpat, pentru moment de coşmarul flăcărilor. Incendiile au explodat însă pe partea continentală a Greciei şi ameninţă şi alte locuri preferate de români pentru concedii. Pompierii români luptă cu flăcările în apropiere de Atena. Între timp, specialiştii ne avertizează că planeta dă în clocot mai repede decât ne aşteptam. Episoadele caniculare şi seceta extremă ameninţă întreaga lume. E vina lui El Nino.

Sunt doar câteva cadre din filmul de groază care a devenit realitate în ultimele ore în Grecia continentală. La doi paşi de Atena, flăcările sunt de nestăvilit. Fac prăpăd în zonele montane unde mii de greci au case de vacanţă dar şi în peninsula Peloponez.

În sudul insulei Creta, incendiile au lasat in urma un peisaj dezolant. Între timp, lupta continuă în alte regiuni ale ţării. Cel mai grav focar este acum în Beoția, în Grecia insulara, unde peste o sută de locuințe au fost cuprinse de flăcări, iar mai multe sate au fost evacuate. În sprijinul autorităților elene au ajuns și pompierii români. De astăzi și până pe 15 septembrie, un contingent al IGSU este prepoziționat în regiunea Attica, în apropiere de Atena, pregătit să intervină oriunde va fi nevoie.

Porto Germeno, unul dintre cele mai afectate puncte

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Situaţia cea mai gravă este în Porto Germeno, la circa 60 de kilometri de capitală. Circulaţia pe mai multe şosele a fost oprită ca pompierii să aibă loc să se desfăşoare. Munca lor este însă zădărnicită de vântul care suflă cu putere.

"Bate vântul foarte puternic aici. 90, 100 de kilometri pe oră în unele locuri.Din fericire nu avem nicio pierdere omenească". "Pe la prânz am ieșit afară pentru că soarele se făcuse portocaliu și m-am gândit că fumul trebuie să fie de la incendiul din Beoția. Apoi m-am uitat mai atent și am văzut fumul. Am venit aici și am văzut că incendiul izbucnise în spatele muntelui și, odată cu vântul, s-a răspândit treptat și a ajuns până aici. Nu putem trăi în fiecare vară cu teama că ne vor arde casele sau că ne vor fi distruse pădurile. Acesta este un plămân verde vital. Distrug flora și fauna", au spus oamenii.

Recorduri de temperatură în Austria și Ungaria

În paralel, Europa dă în clocot. Încă un val de caniculă acoperă mai multe ţări europene. În Austria, a fost înregistrată cea mai fierbinte zi din istoria ţării, cu 40.3 grade celsius măsurate la Wieselburg. Valul de aer fierbinte a cuprins şi Italia, din nord până în sud. 19 oraşe sunt sub alertă roşie de caniculă.

"Astăzi este foarte cald la Roma, iar înghețata este exact ceea ce ne trebuie. Dacă ar fi puțin mai ieftină, ar fi puțin mai bună. Asta ne-ar ajuta puțin mai mult și am putea mânca două". "Bem multă apă. Şi încearcăm să stăm la umbră. Folosim multă cremă de protecție solară, pentru că dacă te arzi la soare, e de vreo 20 de ori mai rău", au spus oamenii.

Recordul naţional de temperatură a fost depăşit şi în Ungaria. La stația meteorologică Ujpest de lângă Budapesta, temperatura a atins 39,4°C, depășind cu 2,0°C precedentul record al capitalei pentru această dată. Şi în Slovacia, Croaţia sau Cehia a fost cea mai fierbinte lună iulie din istorie. În Slovenia, în 28 din cele 31 de zile ale lunii lui cuptor s-au consemnat recorduri de temperatură.

El Nino amplifică valurile de caniculă

Temperaturile extreme înregistrate în Europa sunt consecinţa fenomenului El Nino.

"Acum două luni, am avertizat că El Nino va sosi la ușa noastră. Acum este în casă și dă căldura mai tare. El Nino se intensifică, adăugând combustibil unei planete deja în flăcări. Planeta se încălzește mai repede decât reacția noastră", a spus Antonio Guterres, secretar general al Naţiunilor Unite.

În încercarea de a proteja planeta, oficialii Naţiunilor Unite cer de urgenţă oprirea noilor proiecte de exploatare a petrolului, gazelor şi cărbunilor.