România, sub un nou episod de caniculă severă. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade
România se confruntă cu un nou val de căldură intensă, care se va extinde și se va accentua în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi ce pot ajunge izolat la 40 de grade Celsius, disconfort termic ridicat și nopți tropicale în tot mai multe regiuni. Avertizările cod galben și cod portocaliu vizează un număr în creștere de județe, cele mai afectate fiind zonele din vestul, sudul și centrul țării.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 31 iulie, ora 10:00 - 4 august, ora 10:00, care anunță persistența și intensificarea valului de căldură în vestul și sudul țării, dar și extinderea acestuia către nordul Moldovei în weekend.
Potrivit meteorologilor, cele mai afectate regiuni vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și sudul și vestul Olteniei. Începând de sâmbătă, temperaturile foarte ridicate vor cuprinde și jumătatea nordică a Moldovei.
Maximele vor fi cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest valorile vor urca local până la 39 de grade, iar izolat vor atinge chiar 40 de grade. În același timp, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat.
Meteorologii avertizează și asupra nopților tropicale, când temperaturile minime nu vor coborî, în general, sub 20-24 de grade.
Cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe
Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00 - 1 august, ora 10:00, ANM a emis un cod galben pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș. În aceste zone sunt prognozate temperaturi de 33-37 de grade și disconfort termic ridicat.
În același interval, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub cod portocaliu de caniculă. Aici temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade.
Avertizările continuă și în perioada 1 august, ora 10:00 - 2 august, ora 10:00. Codul galben va fi extins și în jumătatea nordică a Moldovei, în timp ce județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș vor intra sub cod portocaliu. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge 37-39 de grade, cu cele mai ridicate valori estimate în Câmpia de Vest, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.
Potrivit ANM, actualul episod de caniculă reprezintă doar începutul unei perioade cu temperaturi extreme. Meteorologii estimează că, în intervalul 4-9 august, valul de căldură se va intensifica din nou, fiind așteptate noi episoade de caniculă și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale țării.
Patru zile de caniculă în București. Temperaturile ajung la 34 de grade
Administrația Națională de Meteorologie anunță că Bucureștiul va traversa o nouă perioadă de vreme caniculară, începând de vineri, 31 iulie, până marți, 4 august. Temperaturile vor ajunge la 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat, inclusiv pe timpul nopții.
Vremea călduroasă se va menține în Capitală pe tot parcursul intervalului 31 iulie, ora 10.00 - 4 august, ora 10.00. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru municipiul București, maximele se vor menține în jurul valorii de 33-34 de grade, iar minimele vor coborî doar până la 15-19 grade, favorizând apariția nopților tropicale.
Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU), folosit pentru evaluarea disconfortului termic resimțit de organism, se va apropia în majoritatea zilelor de pragul critic de 80 de unități și îl va atinge în intervalul 2-3 august. Astfel, temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea din aer, vor face ca senzația de căldură să fie și mai accentuată.
Cerul va fi predominant senin, cu înnorări temporare doar în orele amiezii de luni, 3 august, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.
Nopțile tropicale sunt cele în care temperatura minimă nu scade sub 20 de grade sau rămâne foarte aproape de această valoare. În regiunile cu climă temperată, precum România, astfel de nopți sunt specifice episoadelor de caniculă și pot accentua disconfortul termic, deoarece aerul și locuințele se răcoresc mai puțin pe timpul nopții. În astfel de condiții, riscul de epuizare termică și de agravare a problemelor de sănătate crește, în special pentru vârstnici, copii și persoanele cu afecțiuni cronice.
Pe întreaga perioadă, pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind val de căldură, disconfort termic accentuat, caniculă și nopți tropicale. ANM precizează că prognoza poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting, pentru fenomene meteorologice periculoase cu manifestare imediată și valabilitate de scurtă durată.