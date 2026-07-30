Vremea de mâine 31 iulie. Căldură sufocantă în vest și nopți tropicale în mai multe zone. Maxime de 38°C

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se încălzește, iar temperaturile vor urca până la 33 de grade Celsius. Vântul va sufla temporar şi izolat pe alocuri, însă cu o viteză minimă de 10 km/h.

Vremea de mâine 31 iulie la munte

Vremea va fi caldă. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza și spre seară, cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată (în general 2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.