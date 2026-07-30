Vremea de mâine 31 iulie. Căldură sufocantă în vest și nopți tropicale în mai multe zone. Maxime de 38°C
Canicula se extinde în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade Celsius. În vest și sud-vest, disconfortul termic va fi accentuat, iar pe litoral și în unele zone din vest noaptea va rămâne tropicală.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 20...23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral caracterizând o noapte tropicală. Spre dimineață, cu totul izolat îndeosebi în nord și centru va fi ceață.
Vremea de mâine 31 iulie în ţară
Vremea va fi călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată (în general 2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări trecător noaptea în sudul Banatului (viteze de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26...27 de grade pe litoral și în jurul a 38 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...24 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală.
Vremea de mâine 31 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea călduroasă va persista, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade și cea minimă de 16...19 grade.
- Cum va fi vremea în august. Început de lună cu caniculă extremă. Temperaturile se apropie de 40 de grade
- Cod galben de vânt puternic în 8 județe. Harta zonelor lovite de rafale de până la 90 km/h
- Vremea de mâine 27 iulie. Temperaturile urcă la 34 de grade, dar revin furtunile şi grindina în mai multe zone
La Cluj, vremea se încălzește, iar temperaturile vor urca până la 33 de grade Celsius. Vântul va sufla temporar şi izolat pe alocuri, însă cu o viteză minimă de 10 km/h.
Vremea de mâine 31 iulie la munte
Vremea va fi caldă. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza și spre seară, cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată (în general 2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.
Vremea de mâine 31 iulie la mare
Vremea va fi frumoasă, cu cer senin. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări după-amiaza (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile maxime, normale pentru această dată, vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 23 de grade, ușor mai scăzute dimineața.