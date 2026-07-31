Vremea de mâine 1 august. Canicula se extinde în noi regiuni ale ţării. Maximele urcă până la 39 de grade

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 1 august în ţară

În Banat, Crișana, Maramureș, sudul și vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei canicula va persista și se va intensifica ușor, iar în jumătatea nordică a Moldovei valul de căldură se va extinde, astfel în toate aceste zone disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona de munte unde în orele amiezii și ale serii vor fi înnorări temporar accentuate și izolat averse slabe (cantități de apă de 3...5 l/mp și posibil peste 10 l/mp, cu o probabilitate mai mare în nordul Carpaților Orientali, Munții Apuseni și vestul Carpaților Meridionali) și descărcări electrice. În restul teritoriului vremea se va menține călduroasă. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali (cu viteze în general de 40...45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 26...28 de grade pe litoral și 38...39 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 20...25 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală, cu cele mai mari valori în dealurile vestice.