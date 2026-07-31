Vremea de mâine 1 august. Canicula se extinde în noi regiuni ale ţării. Maximele urcă până la 39 de grade
Canicula va persista şi se va intensifica în mai multe regiuni ale ţării, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge până la 39 de grade, în timp ce ploile vor apărea doar izolat, în special la munte.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, izolat cu ușoare intensificări în sudul Banatului (viteze în jurul a 40 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9...10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...25 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală, cu cele mai ridicate valori în dealurile vestice.
Vremea de mâine 1 august în ţară
În Banat, Crișana, Maramureș, sudul și vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei canicula va persista și se va intensifica ușor, iar în jumătatea nordică a Moldovei valul de căldură se va extinde, astfel în toate aceste zone disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona de munte unde în orele amiezii și ale serii vor fi înnorări temporar accentuate și izolat averse slabe (cantități de apă de 3...5 l/mp și posibil peste 10 l/mp, cu o probabilitate mai mare în nordul Carpaților Orientali, Munții Apuseni și vestul Carpaților Meridionali) și descărcări electrice. În restul teritoriului vremea se va menține călduroasă. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali (cu viteze în general de 40...45 km/h).
Temperaturile maxime se vor încadra între 26...28 de grade pe litoral și 38...39 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 20...25 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală, cu cele mai mari valori în dealurile vestice.
Vremea de mâine 1 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.
La Cluj, vremea se încălzeşte uşor, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35 de grade.
Vremea de mâine 1 august la munte
Vremea va fi în continuare caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporar accentuate în orele amiezii și al serii, când izolat vor fi averse în general slabe (cantități de apă de 3...5 l/mp și izolat posibil peste 10 l/mp, cu o probabilitate mai mare în nordul Carpaților Orientali, Munții Apuseni și vestul Carpaților Meridionali) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în vestul Carpaților Meridionali (cu viteze în general de 40...45 km/h). Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de ziua anterioară.
Vremea de mâine 1 august la mare
Vremea va fi predominant frumoasă, iar cerul mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, în ușoară intensificare după-amiaza (rafale de până la 45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 18 și 22 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade, ușor mai scăzute dimineața.