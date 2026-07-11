Capitala şi jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni violente. Vor fi rafale de până la 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de duminică, 12 iulie, de la ora 12.00, până luni, 13 iulie, la ora 02.00.

În acest interval, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Zonele vizate sunt Carpații Meridionali, local Carpații Orientali și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei. Mai ales în cursul serii și al nopții, fenomenele se vor extinde și în Dobrogea.

Vântul va sufla cu 50-70 km/h

Articolul continuă după reclamă

Vântul va avea la rafală viteze cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării. La începutul săptămânii viitoare, acestea se vor semnala pe arii extinse, în special în jumătatea de est a României.

Cod galben şi în Bucureşti

Vremea va fi în general instabilă. După-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40...60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade.

În intervalul 12 iulie, ora 12 - 13 iulie, ora 02, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.