HARTĂ. Alertă de vreme severă în mai multe judeţe până vineri. Cod galben de ploi şi vijelii în Capitală
ANM a emis două alerte de vreme instabilă pentru mai multe zone din ţară. Astfel, începând de joi, de la ora 12:00, până vineri, la ora 02:00, a fost emis un cod galben de furtuni, vijelii şi grindină pentru 15 judeţe din sud-estul ţării. În acelaşi interval, Dâmboviţa şi Prahova sunt sub incidenţa Codului portocaliu de averse puternice.
Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 12:00 - 17:00, în judeţele Dâmboviţa şi Prahova va fi Cod portocaliu de averse cu caracter torenţial, cantităţile de apă acumulate în timp scurt fiind de 30- 40 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 50 - 60 litri/mp, îndeosebi în zonele deluroase şi montane.
De asemenea, în intervalul 9 iulie, ora 12:00 - 10 iulie, ora 2:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse în Muntenia, Dobrogea, în vestul şi în sudul Moldovei, unde se vor semnala şi descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50- 70 km/h), iar pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 3 cm).
În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 litri/mp şi izolat de peste 30 - 40 litri/mp. Meteorologii precizează că manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi izolat şi în restul teritoriului.
Cum va fi vremea în Bucureşti
Joi, valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date în Capitală. Cerul va avea înnorări mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze în general de 40...60 km/h).
Temperatura maximă va fi de 26 până la 28 de grade. În intervalul 09 iulie, ora 12 - 10 iulie, ora 02, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.