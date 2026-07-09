HARTĂ. Alertă de vreme severă în mai multe judeţe până vineri. Cod galben de ploi şi vijelii în Capitală

ANM a emis două alerte de vreme instabilă pentru mai multe zone din ţară. Astfel, începând de joi, de la ora 12:00, până vineri, la ora 02:00, a fost emis un cod galben de furtuni, vijelii şi grindină pentru 15 judeţe din sud-estul ţării. În acelaşi interval, Dâmboviţa şi Prahova sunt sub incidenţa Codului portocaliu de averse puternice.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 12:00 - 17:00, în judeţele Dâmboviţa şi Prahova va fi Cod portocaliu de averse cu caracter torenţial, cantităţile de apă acumulate în timp scurt fiind de 30- 40 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 50 - 60 litri/mp, îndeosebi în zonele deluroase şi montane.

De asemenea, în intervalul 9 iulie, ora 12:00 - 10 iulie, ora 2:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse în Muntenia, Dobrogea, în vestul şi în sudul Moldovei, unde se vor semnala şi descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50- 70 km/h), iar pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 3 cm).

În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 litri/mp şi izolat de peste 30 - 40 litri/mp. Meteorologii precizează că manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi izolat şi în restul teritoriului.