Vremea de mâine 9 iulie. Vreme instabilă în sudul și estul țării: temperaturile scad și apar furtunile
Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale țării, unde sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cele mai afectate zone vor fi Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 30–40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile vor scădea în sud și sud-est, iar maximele se vor situa între 19 și 30 de grade Celsius.
La noapte, cerul va avea înnorări în zonele montane, precum și în sudul, centrul și estul țării și va fi variabil în rest. Vor fi averse local în Carpații Meridionali, pe arii mai restrânse în Carpații Occidentali și Orientali, precum și în Transilvania și izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Oltenia. Cantitățile de apă vor fi în general între 4 și 10 l/mp, dar izolat se pot depăși 15 l/mp cu o probabilitate mai mare în masivele sudice și în centrul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane (60...80 km/h), în vestul și sud-vestul Olteniei, dar de scurtă durată și în timpul ploilor (40...50 km/h). Temperaturile minime, mai scăzute față de cele din noaptea precedentă în vest, nord și centru, vor fi cuprinse între 9 grade în Maramureș și în nordul și estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe areale mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 9 iulie în ţară
În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după-amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice (cantități de apă în general de 5...15 l/mp și vânt de 40...45 km/h) vor fi pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. Valorile termice diurne vor fi în scădere în sud și sud-est, astfel că, la nivel național temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 3o de grade în sudul Olteniei; minimele termice se vor situa între 5...6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17...18 grade pe litoral. Pe areale mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 9 iulie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru averse slabe (1...3 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.
Valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse (5...8 l/mp și izolat posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze în general de 40...45 km/h). În primele ore din noapte se va menține ridicată probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică, apoi cerul se va degaja, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 12...15 grade.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar maximele zilei vor urca la 21 de grade.
Vremea de mâine 9 iulie pe litoral
Vremea se răci ușor față de intervalul precedent, dar se va menține în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h), posibil vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade.
Vremea de mâine 9 iulie la munte
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, după-amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Orientali și Meridionali, unde vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50...70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Noaptea, cerul se va degaja treptat, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi doar pe arii restrânse. Valorile termice vor fi în scădere ușoară.