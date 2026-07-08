Vremea de mâine 9 iulie. Vreme instabilă în sudul și estul țării: temperaturile scad și apar furtunile

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 9 iulie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru averse slabe (1...3 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.

Valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse (5...8 l/mp și izolat posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze în general de 40...45 km/h). În primele ore din noapte se va menține ridicată probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică, apoi cerul se va degaja, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 12...15 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar maximele zilei vor urca la 21 de grade.