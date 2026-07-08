HARTĂ. Alertă meteo în 37 de judeţe. Sunt anunţate furtuni, vijelii cu rafale de până la 70km/h şi grindină
Aproape toată ţara, cu excepţia a patru judeţe din vest, se află, miercuri, până la ora 23.00, sub avertizare cod galben de vijelii, instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, vântul atingând viteze de până la 70 km/h, iar pe arii restrânse chiar 80 km/h. vor fi, de asemenea, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici şi medii şi, izolat, cantităţi de apă de până la 40 l/mp. Joi, până după miezul nopţii, instabilitatea atmosferică va continua, însă pe o suprafaţă ceva mai redusă.
Un număr de 37 de judeţe, inclusiv Municipiul Bucureşti, sunt vizate, miercuri, de o atenţionare Cod galben de vreme rea, urmând ca, până vineri dimineaţa, aria fenomenelor de instabilitate atmosferică să se restrângă la 16 judeţe şi Capitala, conform prognozei publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Astfel, pe parcursul zilei de miercuri, în cea mai mare parte a ţării vor fi intensificări ale vântului şi vijelii cu viteze de 50 - 70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 3 cm) pe arii extinse în nordul Crişanei, Maramureş, Transilvania, Moldova şi Dobrogea şi, local, în Oltenia şi Muntenia.
De asemenea, în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) vor fi cantităţi de apă de 15 - 30 l/mp, izolat de peste 40 l/mp.
Potrivit meteorologilor, în intervalul 9 iulie, ora 12:00 - 10 iulie, ora 2:00, va fi valabil un al doilea Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, în Muntenia, Dobrogea, în vestul şi sudul Moldovei, unde se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 3 cm). Prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15 - 20 l/mp şi izolat vor depăşi 30 - 40 l/mp.
ANM precizează că manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor apărea izolat şi în restul teritoriului.