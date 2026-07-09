Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie

Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest şi a doua cea mai caldă la nivel global, potrivit datelor Copernicus. În Europa de Vest, temperatura medie a fost de 20,74°C, depăşind recordul anterior, înregistrat în 2025.

În iunie 2026 s-au înregistrat temperaturi aproape record, determinate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeţei mării (SST) înregistrate vreodată pentru această lună, conform raportului Serviciului Copernicus pentru Schimbările Climatice (C3S), gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

”În această lună, Europa a fost lovită de căldură extremă atât pe uscat, cât şi pe mare, o mare parte din Europa de Vest înregistrând un val de căldură record, iar în vestul Mediteranei şi de-a lungul coastelor Atlanticului s-au înregistrat valuri de căldură marine. La nivel global, media lunară a SST pentru oceanul extrapolar (60°S–60°N) a fost cea mai ridicată pentru luna iunie, depăşind cu doar 0,01 °C recordul anterior stabilit în iunie 2024, ceea ce reflectă parţial dezvoltarea unor condiţii puternice de El Niño în Pacificul ecuatorial”, a transmis Copernicus.

Europa, lovită de valuri de căldură succesive

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Potrivit raportului specialiştilor europeni, valul de căldură care a lovit o mare parte a Europei în a doua jumătate a lunii iunie a survenit la doar câteva săptămâni după un val de căldură deosebit de intens din luna mai, iar la începutul lunii iulie a apărut un alt val de căldură.

”Valul de căldură din iunie a doborât recorduri de temperatură lunare şi istorice în mai multe ţări europene şi a contribuit la efecte grave asupra sănătăţii, inclusiv decese cauzate de căldură. Succesiunea valurilor de căldură ilustrează provocarea tot mai mare reprezentată de fenomenele de căldură extremă din ce în ce mai frecvente şi mai intense din Europa şi din întreaga lume”, au mai transmis specialiştii.

Potrivit acestora, Europa s-a confruntat, de asemenea, cu o secetă extinsă care, împreună cu căldura extremă, a contribuit la apariţia incendiilor forestiere, în special în Peninsula Iberică şi în sudul Franţei, şi a accentuat riscul de secetă în anumite părţi ale Europei de Est.

Valul de căldură din iunie a avut loc pe fondul unor soluri din ce în ce mai uscate în Europa de Vest şi Centrală, agravând şi mai mult condiţiile de secetă care începuseră să se manifeste în timpul valului de căldură din luna mai.

”Luna iunie 2026 a subliniat cât de profund se schimbă clima. Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie, iar oceanul global a continuat să înregistreze temperaturi record. Împreună, aceste recorduri reflectă un sistem climatic care continuă să acumuleze căldură. Rezultatul este valuri de căldură din ce în ce mai intense, un ocean persistent cald şi riscuri crescânde pentru oameni, ecosisteme şi infrastructură în întreaga Europă şi nu numai”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare strategică pentru climă la ECMWF.

Iunie 2026: Date privind temperatura aerului la suprafaţă şi temperatura suprafeţei mării

Temperatura globală

Iunie 2026 a fost a doua lună iunie cea mai caldă la nivel global, cu o temperatură medie a aerului la suprafaţă de 16,54°C, cu 0,56°C peste media lunii pentru perioada 1991-2020, după iunie 2024.

Luna iunie 2026 a înregistrat o temperatură cu 1,39°C mai ridicată decât media estimată pentru perioada preindustrială 1850–1900.

Temperatura suprafeţei mării

Temperatura medie a suprafeţei mării (SST) pentru oceanele extrapolare (60°S–60°N) în iunie 2026 a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru această lună, 20,86°C, dar doar cu puţin mai mare (cu 0,01°C) decât în iunie 2024.

Temperaturile suprafeţei mării (SST) s-au menţinut la niveluri excepţional de ridicate într-o mare parte a Pacificului tropical, unde sunt prezente condiţiile El Niño şi se prevede că acestea se vor intensifica rapid în lunile următoare.

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