Cod galben de inundații pe râuri din 14 județe, valabil până joi la prânz

Bazinele hidrografice vizate

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Hidrologii recomandă populaţiei din zonele vizate să evite traversarea cursurilor de apă şi a zonelor inundabile, să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc şi să urmărească avertizările transmise de autorităţi.

INHGA precizează că prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice.