Cod galben de ploi şi vijelii în mai multe judeţe, inclusiv în Bucureşti. Harta zonelor afectate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, o serie de atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, în mai multe judeţe din ţară, inclusiv în municipiul Bucureşti.

În intervalul 23 iulie, ora 13 – 23 iulie, ora 21, în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ (15...25 l/mp), descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Se vor acumula 20...40 l/mp.