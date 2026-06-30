Un bărbat a murit în mașina lovită în mers de un copac doborât de furtună, în Ilfov

O persoană și-a pierdut viața marți seară, după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa aflată în mers, în localitatea ilfoveană Găneasa, în urma fenomenelor meteo severe. ANM a emis un Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe localități din județ.

Bărbatul a rămas încarcerat în urma impactului, iar echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori.

În același timp, pompierii au fost solicitați pentru mai multe intervenții în București, unde furtuna a doborât copaci pe carosabil și a desprins acoperișul unei clădiri. Meteorologii au avertizat că fenomenele meteo se vor intensifica, fiind emis un cod portocaliu de vijelie.

Furtuna a făcut ravagii în Bucureşti

Articolul continuă după reclamă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod portocaliu pentru municipiul Bucureşti, fiind aşteptate o vijelie puternică, cu viteze de 70...80 km/h, averse torenţiale care vor acumula 20...35 l/mp, grindină de mici şi medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice. Avertizarea este valabilă până la ora 21.15.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov intervin deja în urma furtunii anterioare, pentru care era emis Cod galben.

Astfel, eu fost solicitaţi pe Bulevardul Magheru, unde s-a desprins un acoperiş, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi pe Şoseaua Gherase, strada Matei Basarab, Blvdul Ghica Tei, strada Jean Alexandru Steriadi, Aleea Niculiţel, strada Ciuca Ştefan, strada Traian, strada Mântuleasa, strada Mihai Eminescu, strada Soveja, strada Petre Antonescu, strada Olari, strada Dorbun, Splaiul Unirii.

Alte solicitări vizează un demisol inundat pe strada Precupeţii Vechi, un panou publicitar căzut pe strada Stoica Ştefan, un copac căzut pe o maşină pe strada Cusovaţ, un copac căzut pe o ţeavă de gaze pe strada Focşani.