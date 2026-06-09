Cod roşu de ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină şi vijelie puternică, în judeţul Tulcea
Cod roşu de ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină şi vijelie puternică, în judeţul Tulcea - Profimedia
Cod roşu de ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină şi vijelie puternică pentru Mai multe localităţi din judeţul Tulcea se află, marţi după-amiază, sub avertizare
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu privind averse care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70...80 km/h), grindină de dimensiuni mari, peste 4 cm.
Sunt vizate mai multe localităţi din judeţul Tulcea: Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia.
Avertizare Cod roşu este în vigoare marţi, între orele 13.10 şi 14.30.
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