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Cod roşu de ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină şi vijelie puternică, în judeţul Tulcea

Cod roşu de ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină şi vijelie puternică, în judeţul Tulcea Cod roşu de ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină şi vijelie puternică, în judeţul Tulcea - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.06.2026, 13:13 | Modificat la 09.06.2026, 13:17

Cod roşu de ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină şi vijelie puternică pentru Mai multe localităţi din judeţul Tulcea se află, marţi după-amiază, sub avertizare

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu privind averse care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70...80 km/h), grindină de dimensiuni mari, peste 4 cm.

Sunt vizate mai multe localităţi din judeţul Tulcea: Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia.

Avertizare Cod roşu este în vigoare marţi, între orele 13.10 şi 14.30.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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