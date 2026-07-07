Incendiile de vegetaţie devastează Franţa de trei zile, iar pompierii, inclusiv românii trimişi în ajutor, sunt epuizaţi. Doar în ultimele ore au fost evacuaţi două mii de oameni dintr-o zonă unde focul a distrus 50 de case. Între timp, poliţiştii au arestat şase persoane bănuite că au pus foc intenţionat.

Alimentate de vânt, flăcările distrug tot în calea lor în Pirineii Orientali din sudul Franţei, păduri, case şi maşini. Fumul gros se ridică deasupra localităţilor evacuate, în care au rămas doar pompierii şi câte un localnic încăpăţânat.

Ce spun oamenii afectaţi

"Reuşesc să sting flăcările mai mici cu lopata şi apă adusă cu căldarea, o scot din piscină. Dar mai departe nu am ce face, nu am alte mijloace", spune o persoană.

Articolul continuă după reclamă

"O să fie o vară lungă!"

"Totul era bine şi, în jumătate de oră sau o oră s-a transformat în infern. Parcă eram în stare de război!"

12.000 de oameni au fost evacuaţi în ultimele trei zile şi dorm acum în săli de sport sau de cinema. Unii povestesc, cu ochii în lacrimi, că nu mai au la ce să se întoarcă.

"Aveam tot ce ne trebuie. Un bungalow frumos, aer condiţionat, linişte"

"Aveam grădina mea de legume, cu roşii uite atât de mari. Acum nu mai am nimic!", spun oamenii.

Văzut de sus, pământul arată apocaliptic, vezi doar negru acolo unde totul era verde până acum. După trei zile de luptă cu flăcările, cei 800 de pompieri trimişi în misiune au reuşit doar să oprească înaintea flăcărilor, nu să lichideze focarele. 40 de salvatori români de la Situaţii de Urgenţă îi ajută, au întins furtunuri pe 600 de metri ca să poate stinge focul de pe pante abrupte, unde nu puteau să ajungă cu maşinile.

Efortul pompierilor pare fără sfârşit. În fiecare zi, flăcările izbucnesc în alte locuri sub cupola de aer fierbinte care urcă temperatura la 42 de grade Celsius.

Şi în Spania, la nord de Barcelona, pompierii au de stins patru mari incendii de vegetaţie.

Aproape 200 de echipaje se luptă de pe pământ şi din aer cu flăcări înalte de zeci de metri.

Probleme şi în Grecia. Autorităţile au plasat 29 de regiuni sub risc ridicat de incendii de vegetaţie, printre care zonele Atenei, Salonicului şi Muntelui Athos, plus Lefkada şi Lesbos.