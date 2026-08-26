În Bucureşti plouă de câteva ore şi nu putem spune că nu ne bucurăm. Mai ales după atâtea zile de caniculă şi temperaturi insuportabile. Inevitabilul se produce, aşadar: vin furtunile. Vedem că şi în ţară au început, ba chiar sunt însoţite de grindină. Cum s-a întâmplat, de exemplu, ieri seară, în Gorj, unde curţile oamenilor au fost acoperite de bucăţi de gheaţă. Vântul a bătut şi el cu putere, iar oamenii au fost nevoiţi să se adăpostească. Din fericire, nu au fost înregistrate pagube.

Vremea rea a lovit puternic, marți seară, mai multe zone din județul Gorj. Grindina a fost semnalată atât în Târgu Jiu, cât și în Bălănești, unde, în numai câteva zeci de minute, gospodăriile oamenilor au fost acoperite de un strat alb de gheață. Localnicii se tem acum pentru grădini și culturi, potrivit Pandurul.

La Bălănești, o furtună violentă a schimbat complet peisajul într-un timp foarte scurt.

"A venit dintr-odată. În câteva zeci de minute, curtea era toată albă. Ne-a făcut grădina una cu pământul. Nici nu putem să vedem cât de mari sunt pagubele", povestește un localnic din Bălănești.

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Localnicii se tem pentru culturi

Oamenii se tem în special pentru legumele și celelalte culturi din gospodării, aflate acum în plin sezon.

"A bătut atât de tare încât ne-am uitat neputincioși pe geam. Avem legume în grădină și ne este teamă că nu a mai rămas mare lucru din ele. Parcă a nins, așa arată acum curtea. E totul alb. N-am mai trăit așa", spune o altă persoană afectată.

Județul Gorj se află sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până miercuri, 26 august, la ora 08:00. Meteorologii au avertizat că sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge, pe arii restrânse, la peste 30-50 de litri pe metrul pătrat.