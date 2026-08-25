Luptele politice ne lasă fără cel puţin un miliard şi jumătate de euro. Cu o săptămână înainte de termenul-limită pentru atragerea fondurilor din PNRR, partidele din fosta coaliţie nu s-au pus de acord cu legea salarizării, condiţie pentru acordarea unei sume generoase. În plus, două dintre cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European cer Comisiei Europene să nu aprobe o altă tranşă importantă din cauza legii integrităţii. Mii de șantiere din toată ţara sunt contra cronometru acum - şcoli, grădiniţe şi căi ferate. Ce nu va mai plăti Bruxelles-ul va trebui abandonat sau acoperit din împrumuturi cu dobânzi uriaşe.

"În lipsa unui acord, România va rata acest jalon și e responsabilitatea partidelor care nu susțin acest proiect", a transmis Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene.

O lege tergiversată ani la rând de politicieni. PSD şi sindicatele cer acum mai mulţi bani pentru salarii.

"Confederațiile sindicale se opun unei legi care ar aduce creșteri de aproape 80% în sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, pe lângă faptul că vom genera o pierdere de 770 de milioane de euro din PNRR. Reprezintă o greșeală fundamentală", a mai spus Dragoş Pîslaru.

Articolul continuă după reclamă

Surse politice susţin că sunt şase mici să fie adoptată legea salarizării bugetarilor până la sfrâşitul lunii, cum s-a obligat România. În plus, am putea pierde încă şase miliarde de euro - bani pentru modernizarea ţării.

Aproape 4.000 de proiecte care ne-ar fi crescut calitatea vieţii sunt pe lista finanţărilor cu bani europeni din PNRR. Cel puţin 140 de școli și creșe, cinci spitale pentru sute de mii de pacienţi plus 200 de ambulanțe noi. Se lucrează și la modernizarea a peste 1.500 de kilometri de cale ferată, pentru că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la viteza medie. Zeci de parcuri fotovoltaice şi eoliene plus baterii pentru stocarea electricităţii depind de aceste fonduri. Toate aceste proiecte se vor opri fără bani europeni. La capitolul autostrăzi, din cei 132 de kilometri finanțați prin PNRR, doar 46 vor fi gata la timp. Tronsoanele din A7 și A1 neterminat până la sfârşitul lunii vor fi finalizate din împrumuturi.

"Deci toți banii ăștia care, au fost prinsi în buget, vor trebui împrumutați. Gândiți-vă că 750 de milioane înseamnă în jur de 50 de milioane, o dobândă, vă vine să credeți, 50 de milioane pe lună, înmulțiți cu 2 dacă nu luăm cele două proiecte, Dumnezeule Mare, este o sumă absolut incredibilă", a explicat Adrian Mitroi, profesor de economie.

Printre proiectele finanţate de PNRR este și modernizarea a zeci de vagoane și locomotive CFR.

Vorbim, în total, despre 64 de vagoane și 50 de locomotive care trebuie să fie recepționate până pe 31 august. Lucrările sunt pe ultima sută de metri, însă CFR dă asigurări că vor fi gata la timp.

Se lucrează la foc continuu şi la spitalul judeţean din Bistriţa, care a cerut 100 de milioane de euro. Lucrările trebuie să fie finalizate până la 31 august ca să primească fondurile.

"Construirea unui spital nou, legat de spitalul existent, a fost recepționată. Creșterea eficienței energetice este finalizată, mâine începe recepția. Aparatura medicală a fost finalizată. Ne încadrăm până la final, așa cum ne-am propus", a declarat Paul Szekely, manager SCJU Bistrița.

Încă 770 de milioane de euro sunt în pericol din cauza "amendamentului Fritz" la legea integrității. Două mari grupuri politice europene susţin că afectează statul de drept şi normele de integritate. Cer

preşedintei Comisiei Europene să blocheze banii pentru ţara noastră dacă legea nu va fi modificată.

În cei aproape cinci ani de PNRR, România a avut la dispoziție aproximativ 21 de miliarde de euro, dar a încasat până acum doar 13 miliarde.