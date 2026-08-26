Observator » Evenimente » Accident cumplit pe Valea Oltului. Un șofer bulgar a murit după ce microbuzul său a lovit un TIR

Video Accident cumplit pe Valea Oltului. Un șofer bulgar a murit după ce microbuzul său a lovit un TIR

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Elena Gânguț | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.08.2026, 08:52 | Modificat la 26.08.2026, 08:52

Un drum aglomerat, un moment de neatenţie şi un impact care s-a terminat tragic pe Valea Oltului, în Vâlcea. Un şofer bulgar de 57 de ani şi-a pierdut viaţa după ce microbuzul pe care îl conducea a intrat în lateralul unui TIR, în zona Brezoi. 

Acesta pierduse controlul volanului, iar impactul a fost atât de puternic încât microbuzul a fost făcut praf. Bărbatul a rămas blocat între fiarele maşinii.

A fost activat planul Roşu, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic. Şoferul TIR-ului, un bărbat de 41 de ani, a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Elena Gânguț
Elena Gânguț
Like
valea oltului accident valea oltului accident brezoi accident valcea microbuz tir sofer bulgar accident mortal
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.