Un drum aglomerat, un moment de neatenţie şi un impact care s-a terminat tragic pe Valea Oltului, în Vâlcea. Un şofer bulgar de 57 de ani şi-a pierdut viaţa după ce microbuzul pe care îl conducea a intrat în lateralul unui TIR, în zona Brezoi.

Acesta pierduse controlul volanului, iar impactul a fost atât de puternic încât microbuzul a fost făcut praf. Bărbatul a rămas blocat între fiarele maşinii.

A fost activat planul Roşu, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic. Şoferul TIR-ului, un bărbat de 41 de ani, a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal.