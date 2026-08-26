Fragment de dronă lângă Cazinoul din Constanța. Polițiștii l-au scos dintre stabilopozi cu mâinile goale

A şasea zi la rând în care dronele ţin românii, dar şi autorităţile în alertă. De data aceasta, un fragment a ajuns aseară la mal, la Constanţa, chiar lângă Cazino.

Faleza era plină de oameni când bucata albă a fost văzută printre stabilopozi. Au venit echipajele, au verificat-o şi, după ce s-au convins că nu e niciun pericol, au scos-o cu mâinile goale. Fragmentul a fost preluat pentru verificări, iar specialiştii vor încerca să afle de unde provine.

Doar că bucata de dronă nu le-a dat bătăi de cap echipajelor doar la căutări. Chiar şi după ce au scos-o dintre pietre, pompierii şi poliţiştii de frontieră au avut o mică dilemă.

Pompier: Cine o ia?

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Poliţist: Noi, dar trebuie să facem un proces verbal.

Pompier: De la noi către voi? Serios?

Poliţist: Foarte serios!

Val de alerte din cauza dronelor

În ultimele zile, autoritățile române au fost în alertă, pe fondul intensificării incidentelor generate de războiul din Ucraina în apropierea granițelor țării. Marți dimineață, sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, lângă frontiera ucraineană.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de urgență de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert în jurul orei 07:31.

Și în noaptea de luni spre marți fusese emisă o alertă similară, după ce două ținte aeriene au fost detectate pe radare la 25 de kilometri de Insula Șerpilor, înainte ca explozii să fie raportate pe malul ucrainean.