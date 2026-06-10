Este aşadar o vară atipică. De fapt, tot anul va fi aşa, iar fenomenele meteo se vor intensifica şi mai mult în următorii ani. Este o nouă normalitate, despre care am mai vorbit aici, la Observator, şi care este strâns legată de fenomenul El Nino.

Practic, apele Oceanului Pacific se încălzesc neobișnuit de mult, iar acest lucru dă peste cap vremea pe tot globul. De altfel, Organizaţia Meteorologică Mondială a anunţat că sunt şanse de 90% ca acest fenomen, El Nino, să ne lovească mai puternic în perioada iunie-august. Şi iată, vedem deja efectele.

Vremea extremă devine noua normalitate

Prin furtuni şi vijelii tot mai violente, dar şi prin valuri de căldură la fel de puternice. De exemplu, luna mai din acest an a fost a doua cea mai caldă lună mai din istorie, după cea din 2024, considerată un record absolut. Asta în contextul în care în țări din vestul Europei, precum Franța, Portugalia și Marea Britanie, temperaturile au atins deja niveluri record pentru această perioadă: 38-40 de grade.

Articolul continuă după reclamă

Per total, temperatura medie globală din luna trecută a fost cu 1,42 grade Celsius peste media din perioada preindustrială a secolului al 19-lea. Practic, putem spune că întreaga planetă suferă de febră, e slăbită şi cu sănătatea în pericol. La fel cum se comportă şi corpul uman atunci când avem febră mare.

Şi vă reamintesc statele lumii au semnat un acord prin care au promis să nu lase planeta să se încălzească cu mai mult de 1,5 °C. Faptul că am ajuns la 1,42 °C înseamnă că suntem periculos de aproape de această linie roșie. Dar şi un semnal de alarmă că este timpul să nu mai privim lucrurile superficial şi să luăm măsuri urgente. Fiecare dintre noi!