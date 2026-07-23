Nu sunt veşti bune pentru turiştii de la mare. E vreme mohorâtă şi nu e rost nici de baie în mare, temperatura fiind de doar 17 grade, una neobişnuită pentru luna iulie.

Cristina Niţă, reporter Observator: Astăzi vremea nu arată o zi obișnuită de vârf de sezon estival. Pentru luna iulie sunt doar 17 grade în termometre. Soarele și-a făcut simțită prezența chiar înainte de transmisiunea noastră în direct. În rest, cerul este acoperit de nori, tocmai de aceea plaja este aproape goală la această oră.

Sunt câțiva turiști îmbrăcați bine, e drept, care fac câteva poze. În aceste condiții cred că puțini se vor încumeta să intre în mare. Apa este încă destul de rece după episodul de upwelling de zilele trecute, are doar 19 grade.

Nici veștile pentru restul zilei nu sunt foarte bun, meteorologii anunță o temperatură maximă de 25 de grade, iar soarele își va face apariția abia spre după amiază în jurul orei 16. Până atunci cerul va rămâne mai mult noros, însă în weekend vremea se îmbunătățește iar dominică vor fi 28 de grade cu vreme perfectă de plajă.