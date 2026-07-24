Ultimele zile răcoroase ale verii, înainte de un nou val de caniculă. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Vremea schimbă din nou registrul la final de iulie. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât normalul în sud-estul ţării, însă răcoarea nu va dura mult. În primele trei săptămâni din august, valorile termice vor urca peste mediile perioadei în mare parte din România, iar cele mai ridicate abateri vor fi înregistrate în vest, potrivit News.ro.

ANM a emis prognoza meteo aferentă perioadei 27 iulie - 24 august 2026. În primele două săptămâni ale intervalului, temperaturile vor fi mai coborâte decât specificul perioadei în unele regiuni, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. În a doua jumătate a intervalului, vremea va deveni din nou mai călduroasă, cu temperaturi care vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.

Vremea în săptămâna 27 iulie - 3 august

În săptămâna 27 iulie - 3 august, valorile termice vor fi sub cele normale în sud-estul ţării, iar în rest se vor situa în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi deficitar în vest, sud-vest şi în zonele montane.

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Vremea în săptămâna 3 - 10 august

În intervalul 3 - 10 august, temperaturile vor deveni mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mari abateri pozitive în vest. Totodată, precipitaţiile vor fi deficitare la nivelul întregii ţări, mai ales în regiunile intracarpatice.

Vremea în săptămâna 10 - 17 august

În săptămâna 10 - 17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obişnuit în nord, centru şi sud-vest, cu cele mai ridicate valori în vest şi nord-vest. Precipitaţiile vor fi sub normal doar în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de mediile perioadei.

Vremea în săptămâna 17 - 24 august

Pentru intervalul 17 - 24 august, ANM estimează temperaturi peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest, în timp ce cantităţile de precipitaţii vor reveni la valori apropiate de normal în întreaga ţară.