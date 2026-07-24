Alertă în România: noi atacuri cu drone, la 33 km de graniţă. Mesaj RO-Alert pentru populaţia din Tulcea

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în cursul nopţii de joi spre vineri, un grup de drone la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România, pentru monitorizarea situaţiei, fiind ridicat de la sol un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forţelor Aeriene Române.

Populaţia din Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, a transmis Ministerul Apărării.

''În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00:10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România'', a informat MApN, printr-un comunicat.

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Pentru monitorizarea situaţiei, un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 00:48.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 00:56.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:33.

MApN monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate, mai arată sursa citată.