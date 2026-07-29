Val de căldură intens în România. Zonele în care se vor înregistra până la 39 de grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de căldură şi o alertă de cod galben de caniculă. Valul de căldură extrem va continua şi săptămâna următoare.

Termometru care afișează temperaturi de până la 40 de grade într-o zi de vară însorită - Shutterstock

Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în România, în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00. Sunt așteptate temperaturi caniculare, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, cele mai afectate regiuni fiind cele din vestul și sud-vestul țării.

Disconfortul termic va crește în Banat, Crișana și Oltenia, unde indicele temperatură-umezeală, ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile vor urca până la 39 de grade

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Canicula va afecta Banatul, Crișana și, local, Oltenia. Spre finalul săptămânii, valul de căldură se va extinde și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și pe arii restrânse în zonele de câmpie din celelalte regiuni.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 33 și 37 de grade. În Câmpia de Vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, valorile vor ajunge la 38–39 de grade.