Val de căldură intens în România. Zonele în care se vor înregistra până la 39 de grade
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de căldură şi o alertă de cod galben de caniculă. Valul de căldură extrem va continua şi săptămâna următoare.
Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în România, în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00. Sunt așteptate temperaturi caniculare, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, cele mai afectate regiuni fiind cele din vestul și sud-vestul țării.
Disconfortul termic va crește în Banat, Crișana și Oltenia, unde indicele temperatură-umezeală, ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile vor urca până la 39 de grade
Canicula va afecta Banatul, Crișana și, local, Oltenia. Spre finalul săptămânii, valul de căldură se va extinde și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și pe arii restrânse în zonele de câmpie din celelalte regiuni.
Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 33 și 37 de grade. În Câmpia de Vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, valorile vor ajunge la 38–39 de grade.
Nopți tropicale în vestul și sud-vestul țării
În regiunile vestice și sud-vestice, temperaturile vor rămâne ridicate inclusiv pe timpul nopții. Minimele se vor situa în jurul valorii de 20 de grade, ceea ce va determina apariția nopților tropicale.
Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate în Dealurile de Vest, unde minimele vor ajunge la 22–24 de grade.
Valul de căldură va persista și în perioada 3–9 august și se va intensifica. Vremea va deveni caniculară pe arii extinse, iar disconfortul termic va fi ridicat în tot mai multe regiuni ale țării.
Prognoza meteo pentru Bucureşti
În intervalul 30 iulie, ora 10:00-31 iulie, ora 09:00, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.
În intervalul 31 iulie, ora 09:00-1 august, ora 09:0, vremea călduroasă va persista. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade și cea minimă de 16...19 grade.
În intervalul 1 august, ora 09:00-2 august, ora 09:00, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade și cea minimă de 16...19 grade.
În intervalul 2 august, ora 09:00-3 august, ora 10:00, vremea călduroasă se va menține, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil în orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33...35 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.
În intervalul 30 iulie, ora 10 - 03 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale