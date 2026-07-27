Jumătate de ţară intră sub cod galben de vijelii, grindină și cantități mari de apă
Administrația Națională de Meteorologie a emis trei atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, valabile în intervalul 27–28 iulie. Sunt vizate mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.
Prima avertizare este valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00, și vizează Maramureșul, Crișana, Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.
În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.
Meteorologii anunță și averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare. Izolat, precipitațiile pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.
Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile pe arii restrânse și în celelalte regiuni ale țării.
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Vânt puternic în zonele montane
A doua atenționare Cod galben este valabilă din noaptea de luni spre marți, 27/28 iulie, de la ora 23:00 până la ora 10:00.
Sunt vizate Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și, local, Munții Apuseni. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90–100 km/h.
În primele ore ale intervalului, intensificări ale vântului, cu viteze de aproximativ 45–50 km/h, sunt prognozate și în nord-estul Moldovei.
Rafale de până la 90 km/h în estul Moldovei și Carpații de Curbură
Cea de-a treia avertizare este valabilă marți, 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00.
În estul Moldovei, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50–70 km/h. În zona Carpaților de Curbură sunt prognozate rafale de 70–90 km/h.
Intensificări ale vântului, cu viteze de aproximativ 45–50 km/h, vor fi și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.
Instabilitate atmosferică în Bucureşti
Locuitorii Capitalei vor avea parte de o vreme schimbătoare până marți seara, cu episoade de instabilitate atmosferică în cursul după-amiezelor și temperaturi care vor urca treptat până în jurul valorii de 32 de grade. Deși sunt așteptate ploi și descărcări electrice, meteorologii precizează că, deocamdată, Bucureștiul nu se află sub incidența niciunei avertizări meteo. Ploi de scurtă durată și descărcări electrice în prima parte a intervalului
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 27 iulie, ora 10:00 - 28 iulie, ora 20:00. Până în dimineața zilei de 28 iulie, cerul va prezenta înnorări temporare, iar în special în orele după-amiezii sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate sunt reduse, în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul averselor sunt posibile intensificări temporare, cu rafale care pot atinge 35 - 40 km/h. Din punct de vedere termic, ziua va fi una caldă, cu temperaturi maxime de 30-31 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 16 și 19 grade.
Marți, temperaturile cresc din nou În intervalul 28 iulie, între orele 09:00 și 20:00, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor în Capitală. Vremea va deveni călduroasă, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor exista din nou condiții pentru înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, între 1 și 5 litri pe metrul pătrat, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat.
Fără avertizări meteo pentru Capitală ANM precizează că, în intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 20:00, pentru municipiul București nu sunt în vigoare atenționări sau avertizări meteorologice.