Jumătate de ţară intră sub cod galben de vijelii, grindină și cantități mari de apă

Administrația Națională de Meteorologie a emis trei atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, valabile în intervalul 27–28 iulie. Sunt vizate mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.

Prima avertizare este valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00, și vizează Maramureșul, Crișana, Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.

Meteorologii anunță și averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

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Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare. Izolat, precipitațiile pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile pe arii restrânse și în celelalte regiuni ale țării.