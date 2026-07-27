Vremea de mâine 28 mâine. Zonele din România unde temperaturile vor ajunge la 24 de grade
Vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, unde temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade Celsius, în timp ce în nord-est valorile termice vor fi mai scăzute. Meteorologii anunță averse slabe și descărcări electrice în mai multe regiuni.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice local în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte și izolat posibil în nordul Munteniei. Pe alocuri vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații Meridionali, de Curbură și local în Munții Apuseni (viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini mari de peste 90...100 km/h), dar în primele ore ale intervalului și în nord-estul Moldovei (viteze la rafală în general de 45...50 km/h). Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 28 iulie în țară
Vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, însă în nord-est valorile termice vor scădea. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse slabe (în general de 2...5 l/mp) și descărcări electrice în timpul zilei pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat posibil în Maramureș și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în estul Moldovei (viteze de 50...70 km/h) și în zona Carpaților de Curbură (rafale de 70...90 km/h), dar temporar și cu viteze mai mici (în general 45...50 km/h) și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul și sud-vestul Olteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.
Vremea de mâine 28 iulie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...19 grade.
Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (1...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.
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În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, temperatura maximă va urca la 25 de grade.
Vremea de mâine 28 iulie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va avea intensificări temporare ziua (rafale în general de 40...55 km/h), apoi va scădea în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade, iar cele minime vor fi de 19...21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade, mai rece dimineața, în jur de 18...19 grade.
Vremea de mâine 28 iulie la munte
Cerul va fi variabil, dar pe arii restrânse în timpul zilei vor fi înnorări, averse slabe (în general de 2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări cu precădere pe parcursul zilei la altitudini mari, îndeosebi în zona Carpaților de Curbură, unde vor fi rafale de 70...90 km/h. Valorile de temperatură vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.