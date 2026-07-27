Vremea de mâine 28 mâine. Zonele din România unde temperaturile vor ajunge la 24 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 28 iulie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...19 grade.

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (1...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, temperatura maximă va urca la 25 de grade.