Incendiile de vegetaţie din vestul Europei sunt de neoprit şi continuă să facă noi victime! Un bărbat din Spania a murit, pentru că a refuzat să asculte autorităţile. Infern este şi în Franţa, unde pompierii români luptă cot la cot cu francezii, pentru a stinge flăcările care au pârjolit peste 42.000 de hectare. În cele două ţări, numărul celor evacuaţi trece de 320.000.

Spania este nerecunoscut. Peste 1200 de pompieri şi soldaţi, asistaţi de 400 de autospeciale, încearcă să ţină sub control focarele care ameninţă capitala ţării.

Incendiile ameninţă mai multe oraşe mari din Spania

Misiunea pompierilor este foarte dificilă, din cauza vântului puternic. O cameră de supraveghere a surprins viteza flăcărilor - doar 8 minute a durat până când focul a făcut scrum un versant şi a cuprins o casă.

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Peste 115.000 de oameni au fost evacuaţi doar în Madrid, Avila și Castellon.

"Nu știu, nu există cuvinte pentru a descrie asta. Nu știm dacă, atunci când vom ajunge în oraș, jumătate din casă va fi arsă, dacă o vom găsi intactă sau dacă nu vom mai avea nicio casă, toate hainele, toate amintirile...", a povestit un localnic.

Români prinşi în mijlocul infernului

Flăcările ameninţă mai multe comunităţi în care se află şi cetăţeni români.

"E groază, oameni buni! Uitaţi aici, noaptea, nu mai sunt elicoptere, nu mai e nimic. Arde, arde, arde", a declarat un român prins în infernul care a cuprins ţările din vestul Europei.

Flăcările fac şi victime. Un bărbat de 79 de ani din Valencia a murit, după ce a refuzat să-şi evacueze casa.

Autorităţile locale le-au cerut localnicilor şi turiştilor din Madrid să rămână în case, cu geamurile închise şi să folosească măşti de protecţie atunci când ies pe stradă.

"Cred că amploarea dezastrului pe care, din păcate, îl trăim din nou anul acesta în țara noastră este foarte, foarte greu de înțeles. Vorbim despre faptul că, dacă ieri raportam o suprafață de 130.000 de hectare afectate și arse până în prezent în acest an, astăzi am depășit deja 150.000. În mai puțin de 24 de ore, de la 130.000 la 150.000 de hectare", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o avertizare de călătorie pentru Spania şi le-a cerut turiştilor să evite zonele afectate de incendii.

Evacuări masive şi în Franţa

Dezastru este şi în Franţa. 55.000 de oameni din apropierea oraşului Bordeaux au fost evacuaţi - focul se află la doar 15 kilometri de zona metropolitană. Este cel mai mare ordin de evacuare de la Al Doilea Război Mondial.

"Simţim că tot ce ne-au lăsat strămoşii noştri, toată munca pe care au depus-o, s-a dus pe apa sâmbetei", a precizat o persoană afectată de incendiile masive.

Cel mai mare focar rămâne cel din departamentul Gironde, unde peste 42.000 de hectare au fost făcute scrum. În total, peste 5.000 de pompieri au fost mobilizaţi pentru stingerea incendiilor. Lor li s-au alăturat şi 40 de pompieri români, iar preşedintele Emmanuel Macron ne-a mulţumit pe reţelele sociale cu un mesaj în limba română.

40 de pompieri români, eroi în lupta cu flăcările

"Suntem în sudul Franţei, localitatea Perpignan, modulul român este din 40 de pompieri şi 8 autospeciale, din care 4 sunt autospeciale de stingere, una este cisternă pentru transport apă, iar 3 vehicule sunt destinate asigurării coordonării în teren", a transmis un pompier român.

Fermierii s-au alăturat şi ei luptelor.

"Am venit să dăm o mână de ajutor pentru că, dacă ar fi vorba de regiunea noastră, ne-am dori ca și alții să facă același lucru. Și, având în vedere amploarea dezastrului, credem că eforturile noastre sunt, de asemenea, foarte binevenite", a spus un voluntar.

În total, în Spania şi Franţa, peste 320.000 de oameni au fost evacuaţi.