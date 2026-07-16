Vreme extremă în România: cod galben de caniculă, vijelii, grindină și rafale de până la 70 km/h
Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit codurile de vreme caniculară, dar şi de instabilitate atmosferică. România va fi afectată, în perioada 16-18 iulie, de un val de căldură care se va extinde și se va intensifica treptat. Meteorologii au emis avertizări cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică, fiind prognozate temperaturi de până la 37 de grade, nopți tropicale, ploi torențiale, vijelii și grindină.
Valul de căldură va fi resimțit în special în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
Joi, 16 iulie, și vineri, 17 iulie, va fi caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Sâmbătă, 18 iulie, temperaturile foarte ridicate vor afecta sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și jumătatea sudică a Munteniei.
În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî, în general, sub 20-21 de grade.
Cod galben de caniculă în șapte județe
O avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat este valabilă din 16 iulie, ora 12:00, până în 18 iulie, ora 10:00.
Sunt vizate județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.
Joi și vineri, în aceste județe, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade.
Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni
O altă avertizare cod galben este valabilă joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00.
În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.
Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Pe alocuri va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de până la 1-3 centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat în intervale de una până la trei ore, iar izolat pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat.
Instabilitate atmosferică și vineri
Vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, un nou cod galben de instabilitate atmosferică va viza nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și, local, Munții Apuseni.
Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de 50-70 km/h. Pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină.
În intervale scurte, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și, izolat, de peste 30 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.
Bucureștiul, sub cod galben de furtuni și val de căldură
Vremea va fi călduroasă în București în perioada 16-18 iulie, cu disconfort termic ridicat, temperaturi de până la 35 de grade și nopți tropicale. Meteorologii avertizează că vor exista și episoade de instabilitate atmosferică, cu averse, intensificări ale vântului, vijelii și posibile căderi de grindină.
În intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 16 iulie, ora 22:00, pentru municipiul București este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
Vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când sunt prognozate averse de 10-15 litri pe metru pătrat și, izolat, de peste 20 de litri pe metru pătrat.
Vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, de aproximativ 1-2 centimetri.
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade.
În intervalul 17 iulie, ora 09:00 – 18 iulie, ora 09:00, vremea va continua să fie călduroasă, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală de peste 80 de unități.
Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe, în general de 2-5 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 35-45 km/h.
Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade, iar minima se va situa între 19 și 21 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.
Sâmbătă, 18 iulie, între orele 09:00 și 22:00, vremea va deveni caniculară după-amiaza, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități.
Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară, când vor exista condiții pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 35-40 km/h.
În intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, Bucureștiul se află și sub o informare meteorologică de val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.