Vreme extremă în România: cod galben de caniculă, vijelii, grindină și rafale de până la 70 km/h

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Bucureștiul, sub cod galben de furtuni și val de căldură

Vremea va fi călduroasă în București în perioada 16-18 iulie, cu disconfort termic ridicat, temperaturi de până la 35 de grade și nopți tropicale. Meteorologii avertizează că vor exista și episoade de instabilitate atmosferică, cu averse, intensificări ale vântului, vijelii și posibile căderi de grindină.

În intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 16 iulie, ora 22:00, pentru municipiul București este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când sunt prognozate averse de 10-15 litri pe metru pătrat și, izolat, de peste 20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, de aproximativ 1-2 centimetri.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade.

În intervalul 17 iulie, ora 09:00 – 18 iulie, ora 09:00, vremea va continua să fie călduroasă, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală de peste 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe, în general de 2-5 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 35-45 km/h.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade, iar minima se va situa între 19 și 21 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Sâmbătă, 18 iulie, între orele 09:00 și 22:00, vremea va deveni caniculară după-amiaza, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară, când vor exista condiții pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 35-40 km/h.

În intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, Bucureștiul se află și sub o informare meteorologică de val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.