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Nouă alertă meteo: 12 judeţe şi Capitala, lovite de furtuni până luni seară. HARTĂ

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.07.2026, 10:04 | Modificat la 13.07.2026, 10:16

ANM a emis, luni, o nouă avertizare Cod Galben de ploi în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei.

otrivit ANM, codul galben se va manifesta, luni, în intervalul 13.00 – 20.00. "Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali şi local în Carpaţii Orientali şi sud-vestul Dobrogei", precizează ANM.

Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

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Prognoza specială pentru judeţul Ilfov

Luni, 13 iulie, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50...70 km/h) și condiții de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Temperaturile maxime vor fi de 27...29 de grade. În intervalul 13 iulie, ora 13 - 13 iulie, ora 20, pentru județul Ilfov va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

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