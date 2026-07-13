Nouă alertă meteo: 12 judeţe şi Capitala, lovite de furtuni până luni seară. HARTĂ
ANM a emis, luni, o nouă avertizare Cod Galben de ploi în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei.
otrivit ANM, codul galben se va manifesta, luni, în intervalul 13.00 – 20.00. "Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali şi local în Carpaţii Orientali şi sud-vestul Dobrogei", precizează ANM.
Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.
Prognoza specială pentru judeţul Ilfov
Luni, 13 iulie, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50...70 km/h) și condiții de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
Temperaturile maxime vor fi de 27...29 de grade. În intervalul 13 iulie, ora 13 - 13 iulie, ora 20, pentru județul Ilfov va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.