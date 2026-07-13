Nouă alertă meteo: 12 judeţe şi Capitala, lovite de furtuni până luni seară. HARTĂ

ANM a emis, luni, o nouă avertizare Cod Galben de ploi în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei.

otrivit ANM, codul galben se va manifesta, luni, în intervalul 13.00 – 20.00. "Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali şi local în Carpaţii Orientali şi sud-vestul Dobrogei", precizează ANM.

Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.