Ce se întâmplă cu vremea în următoarele două săptămâni. ANM a actualizat prognoza

Temperaturile vor fi în general apropiate de normal în această săptămână, dar vor deveni uşor mai coborâte decât în mod obişnuit în intervalul 20-27 iulie.

Începutul lunii august va aduce din nou temperaturi uşor peste mediile climatologice, în timp ce precipitaţiile vor fi excedentare în unele regiuni până la sfârşitul lunii iulie şi deficitare în cea mai mare parte a ţării în perioada 27 iulie - 3 august, potrivit estimărilor meteorologice actualizate publicate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei

Pentru săptămâna 13-20 iulie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, iar în restul ţării vor fi, în general, apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în zonele montane şi local în regiunile sudice şi sud-estice, în timp ce în celelalte zone cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de mediile climatologice.

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În intervalul 20-27 iulie, temperaturile medii vor coborî sub valorile normale în toate regiunile ţării, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în sud-est. Cantităţile de precipitaţii vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa, în general, în jurul valorilor specifice perioadei.

Ce se întâmplă în luna august

Pentru săptămâna 27 iulie - 3 august, temperatura medie a aerului va fi uşor peste normal în jumătatea vestică a ţării, în special în regiunile vestice, iar în celelalte zone valorile vor fi apropiate de mediile climatologice. În schimb, regimul pluviometric va avea tendinţă de deficit în cea mai mare parte a ţării, mai ales în zonele montane.

În ultima săptămână analizată, 3-10 august, mediile valorilor termice vor fi uşor peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu valori mai ridicate în vestul ţării. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii ţări.