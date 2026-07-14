Vremea de mâine 15 iulie. Grindină, vijelii și temperaturi de 35 de grade. Zonele unde rafalele ating 70 km/h

Vremea la noapte

Vremea de mâine 15 iulie în țară

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Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Local, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, mai ales după-amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge 50...70 km/h în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp, de 1...3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10...20 l/mp și izolat la peste 30...40 l/mp. Pe suprafețe mici vor fi vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1...3 cm.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade, pe arii restrânse, în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei.

Cu totul izolat, dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni se va forma ceață.

Vremea de mâine 15 iulie în București și Cluj

În București, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea de averse, de 2...8 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, de 35...45 km/h, va fi ridicată.Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.