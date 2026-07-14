Vremea de mâine 15 iulie. Grindină, vijelii și temperaturi de 35 de grade. Zonele unde rafalele ating 70 km/h
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal miercuri, cu temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic ridicat în sudul, vestul și nord-vestul țării. După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, iar în mai multe regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și rafale de până la 70 km/h.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări, averse de 1...5 l/mp și izolat de 6...10 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală de până la 35...45 km/h. Fenomenele se vor manifesta în special în primele ore ale intervalului, local în Moldova și cu totul izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Pe alocuri, în centrul, sudul și estul țării, vor fi condiții de ceață.
Vremea de mâine 15 iulie în țară
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Local, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, mai ales după-amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge 50...70 km/h în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării.
Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp, de 1...3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10...20 l/mp și izolat la peste 30...40 l/mp. Pe suprafețe mici vor fi vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1...3 cm.
Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade, pe arii restrânse, în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei.
Cu totul izolat, dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni se va forma ceață.
Vremea de mâine 15 iulie în București și Cluj
În București, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea de averse, de 2...8 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, de 35...45 km/h, va fi ridicată.Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.
În Cluj-Napoca, ziua de miercuri aduce o avertizare Cod galben de furtuni, valabilă până la ora 21:00. Temperaturile vor urca până la 30 de grade, iar minimele vor ajunge la 17 grade.
Vremea de mâine 15 iulie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă și normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 40...50 km/h.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade, cu cele mai scăzute valori în sudul litoralului.
Vremea de mâine 15 iulie la munte
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și, mai ales după-amiaza și seara, vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de până la 50...70 km/h, și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1...3 cm. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Valorile termice vor crește față de ziua precedentă.