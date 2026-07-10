Vremea de mâine 11 iulie. Caniculă în vest și sud, averse și descărcări electrice în țară
Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud temperaturile vor ajunge la valori normale pentru această perioadă. Maximele vor urca până la 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei, însă instabilitatea atmosferică va aduce averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.
La noapte, cerul va fi variabil, dar în prima parte a nopții în nordul, nord-estul și în centrul țării vor fi înnorări temporare și pe arii restrânse averse (în general 2...8 l/mp) și izolat descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 5...6 grade în estul Transilvaniei și 19...20 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în zonele depresionare și pe văile râurilor.
Vremea de mâine 11 iulie în ţară
Valorile termice vor fi în creștere față de ziua anterioară în majoritatea zonelor, mai semnificativ în vestul și sudul țării unde vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara local la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea, iar noaptea în sudul Banatului și al Olteniei unde vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă pe parcursul zilei vor fi în general de 5...15 l/mp, iar noaptea de 1...5 l/mp și doar izolat peste 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei la munte (rafale de 40...60 km/h) și pe suprafețe mici în rest, cu precădere asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață, mai ales pe văi și în depresiuni. Presiunea atmosferică va fi variabilă.
Vremea de mâine 11 iulie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 13...16 grade.
Vremea se va încălzi și va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va urca la 23 de grade.
Vremea de mâine 11 iulie pe litoral
Vremea se va încălzi ușor, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în deltă și 30 de grade în parte de sud a litoralului, iar cele minime se vor încadra între 19 și 21 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza în deltă, unde, izolat, vor fi averse slabe, posibil însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua (rafale de până la 40 - 50 km/h). Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.
Vremea de mâine 11 iulie la munte
Valorile termice vor fi în creștere față de ziua anterioară în cea mai mare parte a zonei montane. Cerul va fi variabil, dar mai ales după-amiaza vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice local în zona Carpaților Orientali și pe arii restrânse în rest. Cantitățile de apă vor fi în general de 5...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei (rafale de 40...60 km/h).