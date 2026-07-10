Vremea de mâine 11 iulie. Caniculă în vest și sud, averse și descărcări electrice în țară

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 11 iulie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 13...16 grade.

Vremea se va încălzi și va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va urca la 23 de grade.