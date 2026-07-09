Vremea de mâine 10 iulie. Ploi, descărcări electrice și temperaturi neobișnuit de scăzute

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 10 iulie în București și în Cluj

La noapte, în primele ore din noapte se va menține ridicată probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică, respectiv înnorări temporare, averse (în general 1...5 l/mp) și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 40...50 km/h). Temperatura minimă, mai scăzută decât cea din noaptea precedentă, va fi de 12...15 grade.

Valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și probabilitate redusă de ploaie (1...3 l/mp) în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. Presiunea atmosferică va fi în creștere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi, însoțite de descărcări electrice. Maxima zilei va urca la 24 de grade.