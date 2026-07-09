Vremea de mâine 10 iulie. Ploi, descărcări electrice și temperaturi neobișnuit de scăzute
Vremea se răcește în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică va domina nordul, centrul și estul României. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, mai ales în zonele montane, Moldova și Carpații Orientali. Temperaturile vor fi sub normalul perioadei în majoritatea regiunilor, cu maxime care pornesc de la 19 grade în nordul Moldovei și ajung până la 31 de grade în sudul Olteniei.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nordul, centrul și estul țării, iar la începutul nopții și în sud-est. Vor fi averse local în Dobrogea și pe arii restrânse în Muntenia (unde se mai pot acumula cantități de apă de 10...20 l/mp) și izolat în Transilvania și Moldova (până la 1...5 l/mp). Izolat se vor mai semnala descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime, ușor mai scăzute decât în noaptea anterioară, se vor situa între 5...7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17...18 grade pe litoral. Pe spații mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 10 iulie în țară
Valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. În aceste zone, după-amiaza, seara și în prima parte a nopții vor fi înnorări temporar accentuate, averse (în general 2...10 l/mp, iar în zona Carpaților Orientali și Moldova, local și de 15...20 l/mp) și descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi variabil și ploi slabe (1...3 l/mp) vor fi posibile, izolat, în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor (rafale în general de 40...60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6...7 grade în estul Transilvaniei și 19...20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață. Presiunea atmosferică va fi în creștere în majoritatea zonelor, mai puțin în partea de vest, unde va fi ușor variabilă.
Vremea de mâine 10 iulie în București și în Cluj
La noapte, în primele ore din noapte se va menține ridicată probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică, respectiv înnorări temporare, averse (în general 1...5 l/mp) și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 40...50 km/h). Temperatura minimă, mai scăzută decât cea din noaptea precedentă, va fi de 12...15 grade.
Valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și probabilitate redusă de ploaie (1...3 l/mp) în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. Presiunea atmosferică va fi în creștere.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi, însoțite de descărcări electrice. Maxima zilei va urca la 24 de grade.
Vremea de mâine 10 iulie pe litoral
Vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare după-amiaza, când trecător vor fi averse (aproximativ 5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40 - 45 km/h). Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade, iar cele minime între 18 și 20 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade.
Vremea de mâine 10 iulie la munte
Vremea va fi în general instabilă, ziua local îndeosebi în zona Carpaților Orientali, iar noaptea pe arii restrânse mai ales în Munții Banatului, unde vor fi înnorări temporar accentuate și averse (unde vor fi cantitățile de apă în general de 5...15 l/mp) și descărcări electrice. În rest, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe creste (rafale în general de 40...60 km/h) și izolat în rest, mai ales în timpul ploilor. Valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă.