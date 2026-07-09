O furtună supercelulară a lovit aseară mai multe localităţi din judeţul Bihor. Meteorologii spun că este cel mai sever tip de furtună, caracterizată printr-un curent puternic de aer care se rotește continuu.

Bucăţi de grindină, de cinci centrimetri, au acoperit şosele şi au umplut curţile oamenilor care au primit mai multe mesaje Ro-Alert.

Furtuna supercelulară e caracterizată printr-un curent puternic de aer care se rotește continuu

Potrivit Meteo Tulca, pagina de informare care a avertizat despre gravitatea situației, furtuna a generat grindină cu diametrul de 4 până la 5,5 centimetri, suficientă pentru a provoca pagube semnificative culturilor agricole, autoturismelor și acoperișurilor.

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Vremea s-a schimbat brusc şi pe litoral ieri. Turiştii care se aflau la plajă au fost surprinşi de o furtună de nisip, în plin cod galben de vânt. Deşi sunt considerate extreme, toate aceste fenomene sunt previzibile în contextul schimbărilor climatice.

Furtună puternică de nisip şi pe plajele de pe litoral

Furtuna puternică de nisip s-a produs pe plajele din Eforie, iar salvamarii anunţă că vântul a suflat cu putere dinspre mare.

Luna iunie a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest şi a doua cea mai caldă la nivel global. În același timp, planeta a avut cele mai ridicate temperaturi ale mărilor pentru o lună iunie de la începutul măsurătorilor. Iar acest lucru e cauzat de nou fenomenul El Nino care s-a dezvoltat foarte puternic în Oceanul Pacific.