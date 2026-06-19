Vremea de mâine 20 iunie. Temperaturi de 34 de grade în vestul țării. Unde sunt așteptate furtuni
Vremea continuă să se încălzească în cea mai mare parte a țării, devenind călduroasă în vest și sud și local în restul regiunilor. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Banat și Crișana, unde maximele vor ajunge la 34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
La noapte, cerul va fi variabil în nordul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18...20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.
Vremea de mâine 20 iunie în țară
Vremea va continua să se încălzească, astfel încât va deveni călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. În Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse și descărcări electrice local în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în sud, centru și est. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel că pe suprafețe restrânse vor fi cantități de apă în general 10-15 l/mp și izolat, cu precădere la munte, de 20-25 l/mp și vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 40-50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26...29 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana; minimele termice vor fi cuprinse între 13 și 19 grade, ușor mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral (20...22 de grade), dar și mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali (spre 9 grade). Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, se va forma ceață.
Vremea de mâine 20 iunie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 14...17 grade.
Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.
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În Cluj, vremea se încălzește, temperaturile vor urca la 29 de grade.
Vremea de mâine 20 iunie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 17 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 21 de grade, cu cele mai mici valori în sudul litoralului.
Vremea de mâine 20 iunie la munte
Vremea va continua să se încălzească, astfel încât va deveni caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când local vor fi averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel că pe suprafețe restrânse vor fi cantități de apă în general 10-15 l/mp și izolat, de 20-25 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 40-50 km/h).