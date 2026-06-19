Vremea de mâine 20 iunie. Temperaturi de 34 de grade în vestul țării. Unde sunt așteptate furtuni

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 20 iunie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 14...17 grade.

Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

În Cluj, vremea se încălzește, temperaturile vor urca la 29 de grade.