Vreme călduroasă și disconfort termic ridicat, însă nu vor lipsi ploile. Prognoza meteo 22 iunie-20 iulie

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, în intervalul 22 iunie-20 iulie. Potrivit specialiştilor, vremea va fi călduroasă, însă nu vor lipsi aversele de ploaie.

"Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea se va menține călduroasă în jumătatea vestică a țării, unde disconfortul termic va fi ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Tendință care se va menține pe întreg intervalul de estimare.

După-amiezile vor fi caracterizate de manifestări de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în zonele montane și deluroase. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe alocuri se vor înregistra cantități de apă de 15–25 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în Crișana, Banat, vestul Olteniei și vestul Transilvaniei", spun specialiştii ANM.

Vremea 22 iunie-29 iunie

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Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Vremea 29 iunie-6 iulie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea vestică a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea 6 iulie-13 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea 13 iulie-20 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele intracarpatice.