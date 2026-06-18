Vremea de mâine 19 iunie. Se încălzeşte în toată ţara, dar ploile persistă. Zonele afectate de caniculă
Vremea se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, iar temperaturile vor urca până la valori caniculare în vest şi sud. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza şi seara sunt aşteptate averse slabe şi descărcări electrice la munte şi în nordul Moldovei. La mare, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi în creştere şi vânt slab până la moderat.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute, spre 6 grade, în zonele depresionare din estul Transilvaniei.
Vremea de mâine 19 iunie în ţară
Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și nordul Moldovei unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe (5-10 l/mp și izolat 15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (rafale de 40-50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18...20 grade în Dealurile de Vest și pe litoral.
Vremea de mâine 19 iunie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade și cea minimă de 14...17 grade.
La Cluj, vremea se încălzeşte, iar temperaturile vor urca până la 25 de grade. Sunt aşteptate în continuare ploi, însă cantităţile de apă vor fi mai reduse decât cele înregistrate astăzi.
Vremea de mâine 19 iunie la munte
Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi averse în general slabe (5...10 l/mp și izolat 15 l/mp) în Carpații Orientali și pe arii restrânse în restul zonei. Vântul va sufla slab și moderat.
Vremea de mâine 19 iunie la mare
Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări ziua (rafale de 35-40 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 16 și 19 grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade.