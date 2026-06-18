Vremea de mâine 19 iunie. Se încălzeşte în toată ţara, dar ploile persistă. Zonele afectate de caniculă

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se încălzeşte, iar temperaturile vor urca până la 25 de grade. Sunt aşteptate în continuare ploi, însă cantităţile de apă vor fi mai reduse decât cele înregistrate astăzi.

Vremea de mâine 19 iunie la munte

Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi averse în general slabe (5...10 l/mp și izolat 15 l/mp) în Carpații Orientali și pe arii restrânse în restul zonei. Vântul va sufla slab și moderat.