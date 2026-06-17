Vremea va fi uşor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în cea mai mare parte a ţării, însă instabilitatea nu dispare complet. Sunt aşteptate averse şi descărcări electrice în mai multe regiuni, mai ales după-amiaza şi seara, iar izolat pot apărea grindină şi intensificări ale vântului. În Bucureşti va fi cald, cu maxime de până la 30 de grade, în timp ce la mare vremea rămâne instabilă, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât în zilele precedente.

- Vremea de mâine 18 iunie. Temperaturile urcă până la 31 de grade, dar ploile nu dispar complet

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice, local în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în Crișana, Muntenia și nordul Dobrogei. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și, mai ales în prima parte a nopții, local de 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari, iar de scurtă durată și în timpul ploilor (rafale de 50...70 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele depresionare și cele mai ridicate pe litoral. Pe suprafețe mici, mai ales în regiunile intracarpatice, se va forma ceață.

Vremea de mâine 18 iunie în ţară

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Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când pe spații mici vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 5...15 l/mp și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane și în timpul ploilor (rafale în general de 45...55 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în zonele depresionare din estul Transilvaniei, spre 5 grade.

Vremea de mâine 18 iunie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade și cea minimă de 14...17 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

La Cluj, vremea se încălzeşte, iar maxima va ajunge la 23 de grade. Ploile nu dispar complet din prognoză, însă vor fi mai slabe şi mai puţine decât cele de astăzi.

Vremea de mâine 18 iunie la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când pe spații mici vor fi averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 5...15 l/mp și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe creste (rafale în general de 45...55 km/h). Valorile de temperatură vor fi camparabile cu cele din intervalul precedent.

Vremea de mâine 18 iunie la mare

Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice diurne vor scădea față de intervalul anterior. Cerul va avea înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei, când, trecător vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 20 de grade.