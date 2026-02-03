Antena Meniu Search
Vremea de mâine 4 februarie. Temperaturile cresc; revin ploile şi ninsorile slabe. Maxime între -3 şi 12 grade

Vremea se încălzește vizibil, mai ales în regiunile vestice și nordice, unde valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei. Cerul va fi predominant noros, cu ploi în vest, nord și centru în timpul zilei, iar noaptea în sud și est. Local se vor semnala lapovițe, ninsori slabe și condiții de polei, în special în Moldova și Transilvania. Vântul va sufla cu intensificări în Banat, dar și temporar în estul și sud-estul țării.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 16:04
La noapte, cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor. Vor fi precipitații slabe pe arii temporare: ploi în Banat și Crișana, precipitații mixte în Maramureș, local în Transilvania și pe spații restrânse în Oltenia. La munte și în jumătatea de nord a Moldovei vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali (rafale de 60–80 km/h), în Banat (45–55 km/h) și izolat în Moldova (30–40 km/h). Temperaturile minime vor varia, în general, între -10 și 4 grade. Izolat, mai ales în sud și sud-est, se va semnala ceață.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 4 februarie în ţară

Vremea va deveni mai caldă, iar în regiunile intracarpatice temperaturile vor depăși semnificativ valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi pe parcursul zilei în vest, nord și centru, iar noaptea în special în sud și est. La începutul intervalului, în Moldova și pe arii restrânse în Transilvania se vor semnala lapovițe și ninsori slabe, iar pe alocuri se poate forma polei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în Banat (50–70 km/h), dar și temporar în estul și sud-estul țării (40–50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -3 și 12 grade, iar cele minime între -4 și 8 grade. Pe spații reduse, mai ales în sud și est, se va forma ceață.

Vremea de mâine 4 februarie în Bucureşti şi în Cluj

La București, vremea va deveni mai caldă. Cerul va fi predominant noros, iar în cursul nopții sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge în jur de 4 grade, iar minima se va situa între 1 și 3 grade. Vor exista condiții de ceață.

Vremea de mâine 4 februarie în Bucureşti

În Cluj-Napoca, se vor înregistra maxime în jur de 6 grade și minime de aproximativ 1 grad. Vântul va fi slab, iar șansele de precipitații sub formă de ploaie sau burniță vor fi moderate.

Vremea de mâine 4 februarie la munte

La munte, ziua de mâine va aduce precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, unde va atinge 90–100 km/h și va viscoli temporar ninsoarea. În celelalte zone montane, vântul va sufla cu 60–70 km/h pe creste.

Vremea de mâine 4 februarie la munte

