Vremea de mâine 4 februarie. Temperaturile cresc; revin ploile şi ninsorile slabe. Maxime între -3 şi 12 grade

Vremea de mâine 4 februarie în ţară

Vremea va deveni mai caldă, iar în regiunile intracarpatice temperaturile vor depăși semnificativ valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi pe parcursul zilei în vest, nord și centru, iar noaptea în special în sud și est. La începutul intervalului, în Moldova și pe arii restrânse în Transilvania se vor semnala lapovițe și ninsori slabe, iar pe alocuri se poate forma polei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în Banat (50–70 km/h), dar și temporar în estul și sud-estul țării (40–50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -3 și 12 grade, iar cele minime între -4 și 8 grade. Pe spații reduse, mai ales în sud și est, se va forma ceață.

Vremea de mâine 4 februarie în Bucureşti şi în Cluj

La București, vremea va deveni mai caldă. Cerul va fi predominant noros, iar în cursul nopții sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge în jur de 4 grade, iar minima se va situa între 1 și 3 grade. Vor exista condiții de ceață.