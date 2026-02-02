Vremea de mâine 3 februarie. Dimineață geroasă și temperaturi negative în mare parte din țară

Vremea de mâine 3 februarie în Bucureşti

La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă față de ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge 1 grad Celsius, iar precipitații nu sunt prognozate pentru mâine.

Vremea de mâine 3 februarie la munte

La munte, cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi slabe, predominant sub formă de ninsoare, local. Izolat, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și pe arii restrânse în Moldova, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-60 km/h. În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări puternice, cu viteze de peste 80-90 km/h.