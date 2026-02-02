Vremea de mâine 3 februarie. Dimineață geroasă și temperaturi negative în mare parte din țară
Gerul mai persistă încă o noapte în mare parte din țară, cu temperaturi minime ce pot coborî până la -16 grade, în timp ce ziua de mâine aduce o ușoară încălzire în majoritatea regiunilor. Vremea rămâne însă deosebit de rece în est și sud, cu ninsori slabe, polei și intensificări ale vântului, mai ales la munte și în vestul țării.
La noapte, vremea se va menține rece în toată țara, cu ger în Moldova, Oltenia, estul și sud-estul Transilvaniei și pe arii locale din Muntenia și Dobrogea. Cerul va avea înnorări temporare, iar ninsori slabe vor apărea pe suprafețe restrânse la munte, în Maramureș, Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între -16 și -2 grade Celsius. Izolat, se va semnala ceață, însoțită de depuneri de chiciură.
Vremea de mâine 3 februarie în ţară
Temperaturile vor fi în creștere în cea mai mare parte a țării, însă în regiunile extracarpatice vremea se va menține deosebit de rece, iar dimineața va fi geroasă în Moldova, Oltenia, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și local în Muntenia și Dobrogea. Cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi slabe: ninsori locale la munte și în nord-vestul Moldovei, precipitații mixte în Maramureș și Transilvania și ploi în Banat și Crișana. Izolat, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, iar noaptea și în zona montană înaltă și pe arii restrânse în Moldova, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-60 km/h. În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale ce pot depăși 80-90 km/h. Maximele se vor încadra între -9 grade în nordul Moldovei și 8 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 și 5 grade Celsius. Dimineața, pe alocuri, se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură.
Vremea de mâine 3 februarie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va rămâne deosebit de rece. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între -2 și 0 grade Celsius, iar minima va coborî la valori cuprinse între -8 și -6 grade.
La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă față de ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge 1 grad Celsius, iar precipitații nu sunt prognozate pentru mâine.
Vremea de mâine 3 februarie la munte
La munte, cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi slabe, predominant sub formă de ninsoare, local. Izolat, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și pe arii restrânse în Moldova, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-60 km/h. În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări puternice, cu viteze de peste 80-90 km/h.
